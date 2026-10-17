Un éditorial publié par le quotidien catalan "Sport" a ouvert le feu sur le Real Madrid et son président Florentino Pérez, profitant du climat de polémique qui entoure le club ces derniers temps, sur fond d'escalade de son conflit avec Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, ainsi que des déclarations de José Mourinho, l'entraîneur de la Maison Blanche, concernant le moment choisi pour annoncer la sanction infligée à Vinicius Junior avant la confrontation face à l'AS Rome en Ligue des champions.

Mourinho s'était élevé contre l'annonce de la suspension de Vinicius seulement deux heures avant le coup d'envoi de la rencontre, estimant que le timing de la révélation de cette sanction soulevait des interrogations quant à son impact sur la concentration du joueur, à un moment où le bras de fer verbal se poursuit entre le Real Madrid et la Liga.

Ce contexte a servi de point de départ au journaliste espagnol Hugo Scoccia pour livrer une lecture ironique et acérée de ce qu'il considère comme une mutation de l'image du club madrilène, dénonçant ce qu'il décrit comme un recours au vacarme, aux communiqués et aux vidéos promotionnelles plutôt qu'une concentration sur les performances sur le terrain. Il adresse également des critiques à Pérez et à son pari sur Mourinho pour gérer la période actuelle.

Dans son article, intitulé : Florentino Pérez et Mourinho : l'art de beaucoup crier sans proposer le moindre football, Scoccia ne s'est pas contenté de critiquer le discours médiatique du club : il est aussi revenu sur ce qui s'est passé lors de la confrontation face à l'AS Rome, estimant que la formation italienne a imposé sa supériorité pendant de longues périodes, avant que les regards ne se tournent à nouveau vers la polémique entourant le Real Madrid au lieu de parler de football.

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Voici le texte de l'article :

"Je voulais écrire sur la belle prestation du Barça, ou peut-être sur une superbe vidéo des buts de Messi qui ont failli rentrer, que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas tomber à nouveau dans le même piège que celui dans lequel je suis tombé ces dernières semaines. Mais le spectacle absurde et risible auquel nous avons assisté à 600 kilomètres de Barcelone mérite vraiment des milliers de mots. Je sais, cher lecteur, que cela peut ressembler à de l'obsession, mais il s'agit en réalité d'un simple divertissement et d'un pur plaisir.

Le Real Madrid, c'est ce noble géant qui se transforme en mendiant aux habits dépenaillés. Ou, comme l'aurait décrit le grand écrivain italien Gianni Brera : "un noble déchu". Après des dizaines de communiqués, des matches sans football et des centaines de vidéos promotionnelles grotesques diffusées par la chaîne officielle du club, nous pouvons affirmer en toute confiance que Florentino Pérez a recruté José Mourinho pour faire tout exploser autour de lui. Car lorsque les idées manquent et que l'on vit la fin de son règne, il ne reste plus qu'à espérer que le vacarme soit assourdissant au point d'empêcher les autres de voir la chute dans l'abîme. Mais ce procédé de camouflage est devenu si transparent et si éculé qu'il est impossible de dissimuler la vérité. Le stratagème peut fonctionner une première fois, mais le répéter une deuxième fois vous expose au risque d'être démasqué. Et je crois que nous l'avons tous percé à ce stade.

Parlons football : lors du dernier match européen de la Maison Blanche, et au-delà du résultat et de l'habituelle remontada du Real Madrid, l'AS Rome l'a totalement dominé pendant 80 minutes. Ce fut une promenade footballistique qui s'est achevée, comme les choses s'achèvent en Italie, par une tragédie pour les hôtes. Et comme Mourinho sait parfaitement ce qu'il en est réellement, il a bougé tôt, étalant sa capacité à anticiper les événements, et il est sorti quelques minutes avant le coup d'envoi pour dénoncer ce qu'il a qualifié d'attaque permanente dont le Real Madrid est une fois de plus la cible.

L'annonce de la sanction d'un joueur quelques minutes avant le début de la rencontre relevait d'un plan machiavélique destiné à perturber la concentration de la première vedette de l'équipe. Une parmi tant d'autres vedettes ! Quel manque de confiance envers eux, s'il estime qu'un joueur professionnel est incapable d'encaisser une sanction annoncée à l'avance ! Mais, s'appuyant sur les remplaçants, qui paraissent plus prêts à rivaliser que ceux qui règnent sur l'équipe grâce à leurs salaires et non à leur mérite, il a gardé cette carte de la victime pour s'en servir à une autre occasion.

Florentino n'a pas plus d'idées que ses joueurs sur le terrain. C'est pourquoi il a tout misé sur le technicien portugais, qui maîtrise l'art de beaucoup crier pour masquer les différentes insuffisances. Quant à Florentino Pérez, dont je doute qu'il achève son mandat actuel, il se soucie davantage des vidéos produites par sa chaîne de télévision que des performances de son équipe. Là-bas, beaucoup de vacarme, beaucoup de communiqués et bien peu de football. Ici, en revanche, un simple divertissement et un pur plaisir".