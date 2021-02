Un ancien madrilène vole au secours de Zidane

Zinedine Zidane a suffisamment de «crédit» pour deux saisons sans trophées au Real Madrid, selon Ruben de la Red.

Le Real Madrid commence à s'éloigner du trophée de la Liga glisse à mi-chemin de la campagne 2020-2021, alors que son rival Atletico Madrid est actuellement huit points au-dessus en haut du tableau avec un match en main.

Malgré le fait que les merengue aient gagné du terrain en battant Huesca 2-1 ce week-end, la pression continue de peser sur Zidane à chaque match qui passe et les critiques pleuvent sur le Français, mais De la Red pense qu'il mérite plus de respect pour son passé.

Interrogé sur l'attitude agacée de Zidane devant les médias avant la victoire de Madrid à Huesca, De la Red a déclaré à Goal: «Sa réaction me semblait très normale. De plus: je pense que les entraîneurs devraient réclamer beaucoup plus. Et, dans le cas de Zidane, compte tenu de ce qu'il a réalisé, il devrait avoir une marge de confiance pour durer jusqu'à 10 ans. "

"En cinq ans, il a remporté trois ligues des champions et deux titres de champion. Au final, il a accumulé assez de crédit pour longtemps. Il devrait pouvoir se permettre de passer deux à trois ans sans rien gagner."

"Vous devez évaluer les situations. Vous ne pouvez pas demander à Zidane d'être un vainqueur de la Liga ou de la Ligue des champions avec les blessures qu'il a et de passer deux ans sans signer personne. Soyons réalistes."

"La situation dans laquelle ils vivent n'est pas normale. Peu importe à quel point vous êtes au Real Madrid, tant de pertes vous affaiblissent. Sans [Eden] Hazard, [Dani] Carvajal, [Sergio] Ramos ... il est très difficile de se battre pour le objectifs pour lesquels l'équipe se bat. "

Après avoir été recruté pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc de Santiago Bernabeu en 2015, Zidane a remporté trois couronnes consécutives en Ligue des champions, avec des victoires en finales enregistrées contre l'Atletico Madrid, la Juventus et Liverpool - tout en guidant le club vers son 33e titre de la Liga. Le coach de 48 ans, qui a également connu une illustre carrière de joueur à Madrid entre 2001 et 2006, a démissionné après avoir vu son équipe remporter la Coupe d'Europe à Kiev en battant Liverpool 3-1 en mai 2018, mais il a été persuadé de revenir neuf mois plus tard après un déclin en son absence.