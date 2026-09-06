Le journaliste espagnol Tomás Guasch a raillé le niveau des arbitres en Liga cette saison, après la défaite du Real Madrid face au Betis, sur le score d'un but à zéro.

Le média Defensa Central a rapporté les déclarations de Guasch, formulées lors d'un entretien avec le créateur de contenu Ricardo Ramos Nieira, sur YouTube, où il a affirmé : « À chaque but du Real qui n'est pas marqué d'une frappe à 40 mètres, ils repassent les images à la VAR et cherchent un prétexte pour l'annuler. Il doit y avoir quelqu'un dont la seule mission est de surveiller les buts du club merengue. »

Il a ajouté : « Ils repassent les images... Ils les repassent deux ou trois fois jusqu'à ce qu'ils trouvent que le joueur était en position de hors-jeu. Je vous le dis, ils n'annuleraient pas ce but s'il était pour une autre équipe... Ça continue comme ça, image après image, jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver une passe où le joueur était en avance. »

Guasch fait partie des rares journalistes qui continuent encore à critiquer l'affaire Negreira.

Guasch a évoqué le hors-jeu signalé sur Carlos Espí face au Real Betis, survenu à la 87e minute après une superbe reprise aérienne.

Espí avait reçu une passe de Vinicius sur le côté droit, et le but avait d'abord été validé par Hernández Hernández, l'arbitre de la rencontre, tandis qu'Iglesias Villanueva était responsable de la VAR, mais c'est la technologie de l'arbitrage vidéo qui a annulé le but d'Espí quelques minutes plus tard.

Guasch a ajouté : « Vous avez désormais une personne là-haut, et je ne sais combien d'assistants à ses côtés, avec trois ou quatre écrans devant elle... Il ne peut pas y avoir d'erreur. Non, ils disent : "Il a interprété"... Arrêtez d'interpréter, et arrêtez de tordre le langage de cette façon, de parler de zones grises, de l'intensité du contact et de la force excessive... Tout cela n'est qu'une déformation de la réalité. »

Le journaliste, qui collabore avec la radio Cadena COPE et signe une chronique dans le journal El Debate, a affirmé : « Ils agissent de mauvaise foi, et j'en suis absolument certain. »

Il a poursuivi : « Vous avez face à vous votre adversaire sportif, puis vous avez les pires ennemis, et ce sont ces gens-là, en particulier les hommes de la VAR, n'est-ce pas ? Quand je dis "les commandos de la VAR", c'est bien la vérité. »

Bien entendu, Guasch n'est pas non plus resté silencieux au sujet du penalty raté par Kylian Mbappé, après que Marc Bartra est entré dans la surface avant l'exécution du tir par l'attaquant français.

Le journaliste a déclaré, critiquant sévèrement le niveau de l'arbitrage : « Ils ne font pas retirer le penalty parce qu'ils ne le veulent pas. »

Il a ajouté : « La personne qui se trouve là-haut sait déjà ce qu'elle doit faire, et ils ont inventé une règle... Ils ont enfreint la règle internationale, et de surcroît cela va à l'encontre du bon sens. »

Il est ensuite entré dans les détails de l'action, en déclarant : « Bartra... A-t-il une influence sur l'action ? Oui, car c'est lui le joueur qui arrive pour empêcher ou gêner la frappe de Mbappé, donc... Écoutez-moi bien... Vous avez dit il y a un mois qu'il s'agissait d'un penalty et qu'il fallait le retirer, alors pourquoi intervenez-vous dans ce cas de figure ? »

Guasch a conclu ses propos par une affirmation tranchante sur l'entité qui détient le véritable pouvoir dans les matchs de Liga, en disant : « Qui détient donc la décision dans l'arbitrage ? La personne qui est à l'arbitrage vidéo, et point final. Rien de plus. »

Guasch a occupé par le passé le poste de rédacteur en chef adjoint du journal As, et a également travaillé comme chroniqueur au journal Marca.