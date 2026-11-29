Le match sera diffusé par DAZN Italia. Retrouvez ci-dessous la chaîne et les options de streaming en direct : abonnez-vous pour suivre Udinese-Fiorentina en direct.

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (PC, smartphone, tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (PC, smartphone, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie STARZPLAY

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Serie A - Journée 13 29 nov. 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

L’Udinese reçoit la Fiorentina dimanche 29 novembre au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli d’Udine, pour la 13e journée de Serie A. Le coup d’envoi est prévu à 12 h 30.

Pour l’Udinese, c’est déjà un match important. L’équipe de Paolo Zanetti est dernière d’un classement où sa situation se complique et reste sur un nul 1-1 à Bologne, un point qui a mis fin à une série négative.

À Bologne, l’Udinese a dû se passer de Keinan Davis. Zanetti a expliqué avoir opté pour une attaque sans avant-centre de référence, avec Zaniolo positionné plus haut. C’est ce dernier qui a inscrit le but de l’égalisation.

La Fiorentina traverse une période encore plus tendue. Le revers 3-0 subi à Monza lundi l’a ramenée dans la zone dangereuse et a relancé le débat sur l’avenir de Paolo Vanoli. Soutenu par le club, il se rend toutefois à Udine avec une faible marge d’erreur.

L’équipe de Vanoli a été rattrapée puis dépassée par Monza et regarde désormais le classement avec davantage d’inquiétude. La mise au vert au Viola Park, entamée jeudi, doit lui permettre de préparer un match qui pèse sur le présent de son entraîneur.

Entre deux équipes qui ont besoin de points, le résultat pourrait changer l’état d’esprit dans les deux camps. Voici où suivre Udinese-Fiorentina à la télévision et en streaming.

Nouvelles des équipes

L’Udinese de Paolo Zanetti récupère peu de joueurs, puisque Idrissa Gueye, Keinan Davis et Nicolo Bertola restent indisponibles. Le onze probable comprend Okoye dans les buts, Solet, Palma et Kabasele en défense, Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski et Kamara au milieu, et Zaniolo devant.

La Fiorentina de Paolo Vanoli doit se passer de Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil et Viery. Aucun joueur n’est suspendu dans les deux équipes. Le onze probable de la Fiorentina comprend De Gea dans les buts, Jimenez, Valdepenas, Joao Mario et Dragusin derrière, Ndour et Oulai dans l’entrejeu, puis Mastantuono, Pedro Goncalves et Gnonto en soutien de Pellegrino. Des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

L’Udinese compte deux nuls et trois défaites sur ses cinq derniers matches de Serie A, sans aucune victoire. Son dernier résultat est un nul 1-1 contre Bologne, le 22 novembre. Auparavant, il y avait eu des défaites 2-1 à Venise et 5-2 contre la Roma, ainsi qu’un nul 0-0 face à Parme.

Sur cette période, l’Udinese a marqué 4 buts et en a encaissé 11. Il n’a toujours pas remporté de victoire sur la série considérée.

La Fiorentina compte une victoire, deux nuls et deux défaites. Son dernier match est la défaite 3-0 à Monza du 23 novembre, précédée d’un nul 2-2 contre la Juventus et d’une victoire 4-2 sur le terrain de Sassuolo. Un nul 2-2 face à l’Atalanta et une défaite 2-1 contre l’Inter complètent cette série. La Fiorentina a marqué 10 buts et en a encaissé 8.

Confrontations directes

La dernière confrontation s’est soldée par une victoire 3-0 de l’Udinese sur la Fiorentina en Serie A, le 2 mars 2026. Sur les cinq rencontres considérées, la Fiorentina s’est imposée deux fois, l’Udinese deux fois, et il y a eu un nul, le 2-2 de janvier 2024. La Fiorentina a inscrit 11 buts et l’Udinese 10.

Classement

En Serie A, l’Udinese occupe la 19e place, tandis que la Fiorentina est 16e.