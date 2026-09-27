Tuchel : je ressens la pression, et Bellingham ne peut jouer que de cette manière

L'entraîneur allemand Thomas Tuchel a reconnu qu'il était sous pression après la défaite de l'Angleterre face à l'Espagne (3-2) au stade de Wembley, samedi dernier, en Ligue des nations.

L'Angleterre affronte la Tchéquie à Prague mardi prochain en soirée, et elle sait qu'elle doit s'imposer pour conserver la moindre chance réaliste de remporter son groupe en Ligue des nations.

Le sélectionneur anglais sait que les attentes montent après un nouveau revers dans un grand match, comme l'a rapporté le journal britannique « Daily Mail ».

Tuchel a déclaré : « Après la défaite, nous avons tous hâte de rebondir avec force, et la prochaine occasion, c'est la confrontation avec la Tchéquie. Oui, cela met bien sûr une certaine pression, mais rien que nous ne puissions supporter. Une défaite n'est jamais bonne. »

L'équipe de Tuchel, composée de 24 joueurs, aborde une semaine remplie de défis : le match de mardi sera suivi d'une autre rencontre en Croatie samedi, puis d'un match retour contre la Tchéquie au stade de Wembley la semaine prochaine.

L'entraîneur allemand est conscient qu'il lui incombe de gérer la charge de travail des joueurs, mais il ne répondra pour autant à aucun appel à la clémence de la part des entraîneurs des clubs de Premier League ou de l'étranger.

Tuchel a affirmé : « Non, je ne reçois pas d'appels des entraîneurs de Premier League. Je n'ai jamais appelé un sélectionneur d'équipe nationale lorsque j'étais entraîneur d'un club. C'est la réalité. Je ne peux pas gérer les joueurs. C'est impossible. Je le savais très bien quand j'entraînais un club — quand j'étais de l'autre côté —, cela m'est arrivé à de nombreuses reprises. »

Il a ajouté : « Si j'appelais un entraîneur au Brésil ou en Argentine, il ne comprendrait pas de quoi je parle. Et les joueurs ne comprendraient pas de quoi je parle. »

Il a poursuivi : « Alors, pourquoi ferais-je cela et commencerais-je à donner aux joueurs l'impression qu'il n'y a pas de problème à se ménager, à disputer une demi-rencontre ou à faire l'impasse sur un match ? Pourquoi ferais-je cela ? Je ne le ferai jamais. C'est de la folie. Nous voulons gagner le prochain match. »

L'Angleterre s'est inclinée de justesse dans une rencontre palpitante face à l'Espagne samedi, et elle aurait peut-être pu l'emporter sans le penalty manqué par Harry Kane alors que son équipe menait 2-1 en début de seconde période.

Jude Bellingham a été l'homme de la performance anglaise avec le ballon, et il apparaît déjà comme un joueur déterminant pour les chances de son équipe de revenir dans le match.

Interrogé sur la question de savoir si Bellingham pourrait jouer de cette manière intense lors des quatre matches, Tuchel a répondu : « C'est la seule façon qu'il a de jouer, c'est sa manière de jouer. »

L'entraîneur allemand a souligné : « Ce n'est pas un match économe, mais attendons de voir. J'espère le voir jouer quatre fois. Je pense que l'inquiétude tient au fait qu'il ne l'a pas fait cette saison. Au cours de cette saison chargée, nous aurons besoin de consulter les kinésithérapeutes. Nous n'exposerons Jude à aucun risque. Mais son style, c'est ce qui le distingue. »

Bellingham a passé une partie du match de samedi dans un duel acharné avec son coéquipier au Real Madrid, Marc Cucurella.

Tuchel a déclaré : « Il aime ça. Sa performance s'améliore quand cela arrive. Il vaut mieux qu'il joue avec un peu d'ardeur. C'est ce qu'il fait. »

Il a conclu ses propos : « Je pense qu'il cherche parfois ces moments pour attiser son ardeur. Il veut gagner. Il ne connaît aucun de ses coéquipiers, mais il reste tout de même leur ami. Mais pas pendant 90 minutes. »



