Le FC Barcelone a annoncé la signature du latéral portugais João Cancelo, sa dernière recrue en date lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le club catalan a publié plusieurs tweets, via son compte officiel sur le réseau « X », par lesquels il a annoncé que Cancelo était officiellement devenu un joueur de ses rangs, au terme d'une longue série de négociations.

Selon de précédents rapports de presse, le latéral portugais rejoindra le Barça dans le cadre d'un transfert libre, après s'être entendu avec Al-Hilal pour résilier son contrat en échange de renoncer au reste de ses émoluments.

Cancelo signera un nouveau contrat avec le « Blaugrana », qui lui garantit de rester entre les murs du stade Spotify Camp Nou pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu'en 2029.

Cancelo rejoindra le FC Barcelone pour la troisième fois de sa carrière, mais ce sera la première de façon permanente, après y avoir joué en prêt en provenance de Manchester City lors de la saison 2023-2024, puis en provenance d'Al-Hilal lors de la seconde moitié de la saison dernière.

Au cours d'une saison et demie répartie avec le club catalan, le latéral portugais a disputé 65 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives, remportant avec le club le titre de champion d'Espagne la saison dernière.

En revanche, Cancelo quittera Al-Hilal après deux saisons passées dans ses rangs depuis l'été 2024, mais dont il n'a disputé qu'une seule, après son exclusion de la liste des joueurs locaux la saison dernière.

Au cours de cette période, le joueur de 32 ans a disputé 45 matchs toutes compétitions confondues avec le club saoudien, au cours desquels il a réussi à inscrire 3 buts et à délivrer 14 passes décisives, sans contribuer au sacre de l'équipe dans le moindre titre.

Il convient de rappeler que Cancelo est la cinquième recrue conclue par le FC Barcelone lors de l'actuel mercato estival, après l'Anglais Anthony Gordon, l'Allemand Karim Adeyemi, l'Espagnol Rodri et le Belge Jesse Bijsseau, en plus de la levée de l'option d'achat dans le contrat du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

