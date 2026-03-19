Trois défenseurs au mercato ? Le Real Madrid très gourmand

Si, par le passé, un transfert était déjà bouclé dès le mois d'avril, ce ne sera pas le cas cette saison. Trois options se dégagent pour les Merengues.





Initialement, on pensait que le Real Madrid recruterait deux joueurs, mais la possible prolongation de contrat d'Antonio Rüdiger pourrait limiter les arrivées à un seul. Le Real Madrid a dépensé 60 millions d'euros pour Dean Huijsen l'été dernier, et Raúl Asencio a intégré l'équipe première en fin de saison dernière.





Le Real Madrid souhaite recruter Nico Schlotterbeck.





Le nom de Nico Schlotterbeck revient fréquemment au Real Madrid, et RadioMarca confirme que les Merengues le convoitent. De son côté, le Borussia Dortmund met tout en œuvre pour prolonger son contrat avant l'été. Le Real Madrid est également en discussions avec le défenseur central de Liverpool, Ibrahima Konaté, libre de tout contrat cet été, mais il semble avoir perdu de son importance dans la liste des priorités du club depuis l'été dernier.





Matteo Moretto explique ensuite que Cesc Fabregas, l'entraîneur de Como, et le Real Madrid sont ravis de la progression de Jacobo Ramon en Serie A. Le joueur de 21 ans a rejoint le club madrilène en provenance de Castilla pour 2,5 millions d'euros, et le Real Madrid dispose d'une option d'achat pour le rapatrier cet été pour 8 millions d'euros, ou l'été prochain pour 9 millions d'euros. L'objectif est de concrétiser ce transfert cette année ou l'été prochain.





Le critère déterminant n'a pas été révélé, mais il semble probable que Ramon remplace Rüdiger, quel que soit le moment où ce dernier quittera le Bernabéu. Schlotterbeck ou Konaté devraient se disputer une place de titulaire s'ils arrivent, mais le prix pourrait être un facteur décisif. Si le Real Madrid parvient à négocier un prix inférieur à celui demandé par Dortmund – le BVB a clairement indiqué vouloir au moins 50 millions d'euros – alors Ramon pourrait devenir le choix privilégié. Konaté pourrait bien sûr arriver libre.