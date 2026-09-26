Le vieux différend entre Salman Al-Faraj, ancien joueur de Neom, et l'entraîneur italien Roberto Mancini est revenu sur le devant de la scène, après des années de crise ayant opposé les deux hommes au sein de la sélection saoudienne, et ce à la suite de la défaite de l'Italie face à la Belgique sur le score de deux buts à zéro, en ouverture de son parcours en Ligue des nations.

Al-Faraj a profité de la chute de la sélection italienne face à la Belgique pour adresser un message ironique à Mancini via son compte « Snapchat », dans lequel il a écrit : « Bravo la Belgique, ils lui ont donné une bonne leçon, à celui qui ne sait pas entraîner et qui reste à donner des consignes, cela veut dire que j'avais raison et que vous aviez tort », en référence directe à l'entraîneur de l'Italie, revenu à la tête de la « Squadra Azzurra » après son départ de la sélection saoudienne.

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Le commentaire d'Al-Faraj est intervenu après que Mancini a évoqué, à l'issue du match, la supériorité de la sélection belge durant la première période, reconnaissant que l'adversaire avait été le meilleur, avant que la prestation de l'Italie ne s'améliore lors de la seconde période sans que l'équipe ne parvienne à revenir au score. Ces déclarations ont ravivé le souvenir du différend survenu entre l'entraîneur et l'ancien capitaine d'Al-Hilal durant sa période à la tête de la sélection saoudienne.

Le début de la crise remonte au mois d'août 2023, lorsque Mancini a pris en main la sélection saoudienne pour succéder au Français Hervé Renard. Al-Faraj était présent dans la liste de la sélection lors du rassemblement d'octobre de la même année, où il est entré en jeu comme remplaçant face au Nigeria, puis a débuté comme titulaire lors du match contre le Mali avant de quitter la pelouse touché par une blessure, avant que les choses n'évoluent rapidement entre les deux parties.

Par la suite, Mancini a décidé d'écarter Al-Faraj de la liste de la sélection saoudienne participant à la Coupe d'Asie 2023 disputée au Qatar, justifiant sa décision par le fait que le joueur avait décidé de ne pas rejoindre les matchs amicaux, ce qu'Al-Faraj a catégoriquement démenti, affirmant qu'il avait informé l'entraîneur de son désir de représenter la sélection et de sa passion pour jouer avec les Verts, et a demandé à la Fédération saoudienne de football d'enquêter sur les déclarations de l'entraîneur.

La crise ne s'est pas arrêtée aux déclarations réciproques, l'affaire ayant pris une tournure officielle, puisque la commission du professionnalisme a rendu une décision infligeant à Salman Al-Faraj une amende de 100 000 riyals saoudiens, après qu'il eut été établi qu'il avait manifesté son refus de rejoindre la sélection à la suite de sa convocation au rassemblement d'octobre 2023, selon ce qui figure dans les attendus de la décision officielle, réglant ainsi le dossier sur le plan administratif malgré la persistance de la controverse autour de la version de chaque partie.

Près de 3 ans après le début de la crise, le commentaire de Salman Al-Faraj a de nouveau remis cette histoire sous les projecteurs, mais cette fois-ci hors des rangs de la sélection, après qu'il eut trouvé dans la défaite de l'Italie face à la Belgique une occasion de commenter le cas de Mancini, ramenant ainsi sur le devant de la scène l'un des différends les plus marquants qu'a connus la période de l'entraîneur italien à la tête des Verts.