Les répercussions des déclarations controversées de Kylian Mbappé au sujet du défunt dirigeant chinois Mao Zedong ne sont toujours pas terminées, bien qu'un certain temps se soit écoulé depuis l'incident. Alors que la star française continue de briller sous les couleurs du Real Madrid, les échos de la crise résonnent encore en Chine, au milieu de démarches diplomatiques et sportives visant à contenir le différend et à sauver les relations commerciales entre Pékin, le club madrilène et la Ligue espagnole.

Sur le terrain, la polémique ne semble pas avoir beaucoup affecté Mbappé, qui a poursuivi sur sa lancée en inscrivant deux buts contre le Racing Santander et l'AEK Athènes, comme s'il n'était pas au cœur d'une crise ayant provoqué un grand tumulte en Chine.

Mais en coulisses, le tableau est tout autre. La Ligue espagnole s'est retrouvée dans une situation délicate après la décision de la télévision officielle chinoise (CCTV) de suspendre la diffusion des matchs de la compétition, ce qui a poussé les responsables de la Liga à agir rapidement pour protéger leur partenariat commercial avec le marché chinois.

La gravité de la crise réside dans la grande valeur économique des droits de diffusion internationaux du championnat espagnol, qui s'élèvent à environ 900 millions d'euros par an, sans oublier l'importance que revêt le public chinois pour le Real Madrid, qui dispose là-bas d'une base de supporters estimée à environ 97 millions de fans.

Le club madrilène n'a pas tardé à publier un communiqué d'excuses, dans une tentative de contenir la colère chinoise, surtout après que Mbappé est devenu la cible de critiques, au point que ses comptes sur les plateformes de réseaux sociaux locales ont été bloqués. Ce qui signifie que la star française pourrait mettre longtemps à retrouver sa popularité sur le marché chinois.

La Chine toujours en colère

Malgré la persistance des tensions, des signes d'apaisement de la crise sont apparus, après que l'ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, a révélé l'existence de contacts avec la Ligue espagnole et le Real Madrid, ainsi qu'avec d'autres parties, lors de déclarations faites à l'agence de presse espagnole en marge du forum de Salamanque.

L'ambassadeur a déclaré, dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « Il n'y a pas de négociations, mais un échange de points de vue fondé sur la compréhension mutuelle. Ce malheureux incident a suscité un large mécontentement en Chine, qui doit désormais accepter la situation actuelle. »

Le diplomate chinois s'est dit confiant quant à la possibilité de surmonter la crise grâce à des dialogues fondés sur le respect mutuel, selon ce qu'a rapporté l'agence espagnole.

Mais Xi Tianyu, responsable à l'ambassade de Chine en Espagne, a averti que le règlement du différend n'interviendrait pas rapidement, affirmant que la chose avait besoin de temps pour que le peuple chinois puisse assimiler ce qui s'est passé.

Il a ajouté : « Cela demande du temps ; le peuple chinois a besoin de temps pour assimiler tout cela. C'est une question épineuse pour eux, et le Real Madrid est un club qui jouit d'une énorme popularité et d'un large public en Chine. »

Entre les tentatives d'apaisement et la persistance de la colère populaire, la question la plus importante demeure : la popularité écrasante du Real Madrid en Chine parviendra-t-elle à surmonter les déclarations de Mbappé, ou bien la crise laissera-t-elle une empreinte durable sur la relation du club avec ses supporters sur le marché asiatique ?