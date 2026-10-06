Mario Basler a désormais émis des doutes sur le fait que les deux joueurs offensifs puissent montrer ensemble leurs qualités sur le terrain avec l’équipe d’Allemagne. « Bien sûr, ce sont tous les deux des joueurs de classe mondiale. Mais ensemble, cela ne fonctionne tout simplement pas comme du très haut niveau », a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich dans son podcast « Basler ballert ».

Basler a développé : « Nous pouvons être heureux d’avoir deux superjoueurs comme eux. Et il peut aussi arriver que l’un soit blessé. Alors, bien sûr, l’autre peut jouer. Ou bien tu peux aussi faire entrer l’un ou l’autre depuis le banc. Mais les deux ensemble, cela va tout simplement devenir très compliqué. »

Klopp avait convoqué Musiala dans sa première liste, mais en raison de son départ sur blessure, il n’avait finalement pas pu compter sur le prodige du Bayern. Le joueur de 23 ans avait contracté une déchirure musculaire à la cuisse droite lors de l’échauffement, juste avant l’ouverture de la Ligue des nations contre les Pays-Bas. Wirtz, initialement prévu pour le deuxième groupe, avait alors rejoint l’équipe d’Allemagne un match plus tôt que prévu.

Pourquoi Florian Wirtz a convaincu sous les ordres de Jürgen Klopp

Lors du succès 2-0 contre la Serbie, Wirtz a ensuite convaincu dans le système de Klopp, dans le demi-espace gauche, grâce à une prestation solide. Lors du match retour en Grèce (0-0) aussi, où il portait le brassard de capitaine, le joyau de Liverpool a eu ses moments. « Tu as vu qu’il était très libéré hier, selon moi. Il a vraiment pris du plaisir à jouer, il avait vraiment envie d’être le patron », a déclaré Basler. Wirtz a beaucoup demandé le ballon et imprimé sa marque sur le jeu : « Je pense que, quand il joue seul, il se sent plus à l’aise, surtout quand il part de l’axe. »

Musiala brille lui aussi, comme cela a été prouvé, dans une position axiale, raison pour laquelle Basler ne voit aucune solution pour un onze de départ avec le duo. « Tu ne peux pas faire jouer Musiala à droite. Aucune chance. Musiala est un joueur d’axe. Musiala sur un poste excentré ne nous aide pas », a-t-il souligné. Sur les ailes, Klopp a en revanche misé sur de véritables ailiers, ce qui, selon Basler, annonce un problème pour le sélectionneur allemand. « Il y aura forcément un ou deux petits problèmes s’ils sont tous les deux en forme et tous les deux convoqués. »

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Comment Florian Wirtz a-t-il été utilisé lors de la Coupe du monde ?

Steffan Effenberg a récemment abondé dans le même sens dans l’émission Sport1 « Doppelpass ». L’ancien professionnel a plaidé clairement en faveur de Wirtz comme numéro 10 en équipe d’Allemagne, après que Julian Nagelsmann l’avait encore utilisé nominalement sur l’aile gauche lors de la Coupe du monde. La star de Liverpool peut, à ce poste, « décider des matches, il l’a aussi montré en Bundesliga. Mais si tu déplaces des joueurs vers un poste où ils ne se sentent pas à l’aise, alors ça ne fonctionne pas. »

L’équipe d’Allemagne attend, lors de la prochaine trêve internationale en novembre, les matches retours contre la Serbie (13.11.) et les Pays-Bas (16.11.). Klopp arrêtera alors aussi un groupe nettement réduit, probablement composé de 24 à 26 joueurs, dans lequel - si les deux sont en forme - Musiala et Wirtz devraient également figurer.