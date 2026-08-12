Adi Hütter serait encore à la recherche de deux pièces du puzzle dans l’effectif de Francfort pour être pleinement satisfait : une en défense et une en attaque.

Selon un reportage de Bild, l’entraîneur autrichien aurait été entendu. Le club rechercherait des joueurs « expérimentés » et « bruyants », avec des qualités de leader, car dans l’ensemble, l’effectif serait trop discret et trop sage, dit-on.

Dans sa recherche d’un attaquant, selon le tabloïd, Ermedin Demirovic serait entré dans le radar des Hessois. L’international de Bosnie-Herzégovine figurait déjà sur la liste de souhaits de l’Eintracht il y a deux ans, mais il avait alors préféré un transfert d’Augsbourg à Stuttgart à une arrivée sur le Main.

Jusqu’à présent, rien n’indique que Francfort pourrait cette fois obtenir le feu vert pour Demirovic. Certes, le VfB vient de recruter un nouveau concurrent avec Dzenan Pejcinovic pour une grosse somme (25 millions d’euros d’indemnité de transfert ont été versés au VfL Wolfsburg), mais Demirovic a récemment souligné qu’il ne craignait nullement la concurrence : « Il peut venir, il est le bienvenu », avait-il déclaré avant même la finalisation du deal Pejcinovic.

L’Eintracht Francfort n’aurait sans doute pratiquement aucune chance pour Ermedin Demirovic

Quoi qu’il en soit, Demirovic, dont le contrat court encore jusqu’en 2028, se sent très bien au VfB et n’envisage absolument pas un départ. « Je veux aider l’équipe, je veux marquer des buts, autant que possible, et continuer à avancer pour réaliser une saison réussie », a clairement affirmé le joueur de 28 ans.

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Fin juillet, des informations de presse sur l’avenir prétendument incertain de Demirovic à Stuttgart avaient fait les gros titres. Sky avait alors notamment lié l’attaquant à Fenerbahçe et affirmé, dans ce contexte, que l’entraîneur du VfB Sebastian Hoeneß serait ouvert à un départ de Demirovic. « J’ai été surpris et, pour être honnête, agacé par certaines choses qui ont été écrites », a fermement démenti Hoeneß auprès de Bild, avant d’ajouter : « Mon objectif est d’avoir toujours les meilleurs joueurs au VfB et Medo (Demirovic, ndlr) est l’un de nos meilleurs joueurs. »

À l’heure actuelle, tout porte donc à croire que Francfort devra chercher ailleurs pour trouver un nouvel attaquant. Arnaud Kalimuendo, prêté par Nottingham Forest lors du dernier semestre, fait partie des candidats, l’Eintracht souhaitant, comme on le sait, le recruter définitivement. Mais pour Kalimuendo, il faudrait sans doute débourser plus que les 20 millions d’euros d’indemnité de transfert dans la fourchette desquels se situerait le prix de Demirovic.

Mais d’abord, les Hessois doivent encore faire le ménage dans l’axe de leur attaque. Elye Wahi (OGC Nice) et Jessic Ngankam (Wolfsberger AC), dernièrement prêtés, doivent encore être cédés. Michy Batshuayi peut également partir, et il en va de même pour Noel Futkeu. Ce dernier avait bien été rapatrié par Francfort de Greuther Fürth pour 1,3 million d’euros, mais une revente immédiate est probable. Il ne resterait alors plus que Jonathan Burkardt et Younes Ebnoutalib comme numéros 9 dans l’effectif de l’Eintracht, auxquels le club aimerait encore ajouter si possible une troisième option.