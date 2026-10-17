Dans un entretien accordé à Sport1 , le défenseur central est revenu sur les rumeurs selon lesquelles Kompany aurait voulu l’emmener avec lui au Bayern Munich à l’été 2024. Il a raconté à ce sujet une anecdote intéressante. À l’époque, le Belge venait de quitter Burnley FC, l’ancien club d’Esteve, pour signer à Munich à la surprise générale.

« En réalité, je n’en sais rien », a déclaré le joueur de 24 ans à propos de ces rumeurs. « Mais j’ai un souvenir particulier de cette période et des rumeurs envoyant Kompany au Bayern : vers la fin de son passage à Burnley, des informations indiquaient régulièrement qu’il pourrait quitter le club. Après notre dernier match contre Nottingham, lorsque nous avons été relégués, j’ai demandé à Vince s’il resterait malgré la relégation. Sur le moment, il m’a répondu “oui”. Puis, quand les discussions avec le Bayern sont devenues sérieuses pendant l’été, il m’a appelé personnellement pour m’en informer. »

Pour Kompany, c’était alors une question de « respect », a souligné Esteve. « Parce que nous avions eu cette conversation après Nottingham. Il n’était pas obligé de le faire. Cela montre d’autant plus quel homme il est. J’ai énormément de respect pour lui. »

Malgré une lourde relégation : pourquoi le Bayern Munich a recruté Vincent Kompany

Après une remontée retentissante en Premier League, Burnley était alors redescendu sans gloire en Championship. Le Bayern cherchait à l’époque un successeur à Thomas Tuchel, dont le départ en fin de saison avait été décidé très tôt. Après une véritable série de refus et une tentative infructueuse de convaincre Tuchel de poursuivre l’aventure, le choix s’est finalement porté sur Kompany. Le directeur sportif Max Eberl, en particulier, avait œuvré pour sa nomination.

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Esteve a quant à lui suivi Kompany en Bundesliga il y a quelques mois. Après une nouvelle relégation de Burnley hors de la Premier League, il a rejoint le RB Leipzig, rival du Bayern, pour un montant annoncé de 25 millions d’euros plus des bonus. À l’été 2025 aussi, des rumeurs avaient circulé, sans être très insistantes, selon lesquelles le Français était dans le viseur du Bayern.

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Maxime Esteve ne tarit pas d’éloges sur Vincent Kompany

La réussite de Kompany à Munich ne surprend toutefois pas Esteve. « Dès Burnley, j’ai vite compris qu’il réussirait au Bayern. Peut-être qu’à l’époque, chez nous à Burnley, il ne disposait pas exactement des profils nécessaires à chaque poste pour appliquer son idée de jeu à la perfection, comme il parvient à le faire aujourd’hui au Bayern. Là-bas, cela fonctionne vraiment bien en ce moment », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Il faut aussi dire que c’est encore un très jeune entraîneur, qui pratique un football très moderne. Je ne suis pas du tout surpris par sa réussite. » Kompany parvient également toujours à « trouver le ton juste », a souligné Esteve : « Il entretient une très bonne relation avec les joueurs, sans être trop proche d’eux au point que cela puisse poser problème. Il a trouvé le bon équilibre. »

Esteve et Kompany se retrouveront samedi, lorsque Leipzig se rendra à Munich. Après le 2-2 à Augsbourg et le 3-3 en Ligue des champions contre l’outsider norvégien Viking Stavanger, le Bayern voudra se racheter. Avant cette journée, il comptait deux points de retard sur les équipes en tête du classement (le SC Fribourg et le BVB).

Les Saxons, eux, attendent toujours leurs premiers points à l’extérieur. Le RB a pris ses neuf points à domicile. Dernièrement, l’équipe de l’entraîneur Martin Demichelis a signé une victoire écrasante 6-0 contre l’Eintracht Francfort, puis un succès étriqué face au PSV Eindhoven en Ligue des champions (1-0).