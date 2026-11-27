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Dans une déclaration qui a enflammé le mercato hivernal avant même son ouverture, la légende italienne Fabio Cannavaro, lauréat du Ballon d'or, a révélé un grand secret sur l'avenir du défenseur néerlandais Virgil van Dijk, star de Liverpool, qui fait parler toute la presse mondiale ces derniers jours.

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Cannavaro, l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du football, n'a pas hésité à révéler le contenu d'une conversation privée avec Van Dijk, une conversation qui pourrait totalement changer la destination de la star néerlandaise pour la prochaine étape de sa carrière.

Cannavaro a été très clair dans un entretien accordé au quotidien italien La Gazzetta dello Sport : « Virgil van Dijk m'a dit qu'il souhaitait jouer en Serie A un jour. C'est pourquoi je m'attends à ce qu'il rejoigne l'AC Milan. »

Ces mots de Cannavaro ont suffi à alimenter toutes les spéculations, d'autant que plusieurs informations assurent que Van Dijk, âgé de 35 ans, quittera Liverpool à la fin de la saison, au terme de son contrat avec les Reds.

De son côté, le site turc 61saat affirme que Trabzonspor a formulé une offre pour recruter le défenseur néerlandais expérimenté, dans le but de poursuivre la politique de recrutements retentissants qui l'a placé à la une de la presse mondiale ces derniers temps.

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Le site souligne que le club turc, qui a fait grand bruit avec les arrivées de Mohamed Salah et de Fabinho, cherche à tirer profit des liens étroits entre ces deux stars et Van Dijk pour attirer une autre vedette mondiale dans ses rangs, une opération qui pourrait complètement transformer le visage de l'équipe.

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Mais la mission de Trabzonspor ne sera pas facile du tout, puisque le club fait face à un adversaire italien de poids : le géant milanais, l'AC Milan, qui serait très intéressé par le défenseur néerlandais et voit en lui la solution idéale pour renforcer sa défense grâce à sa grande expérience et à sa personnalité de leader.

Alors que les rumeurs de transfert continuent de faire les gros titres, la déclaration de Cannavaro a particulièrement attiré l'attention, car elle émane de quelqu'un qui connaît bien Van Dijk et qui connaît aussi la valeur du championnat italien, autrefois le plus redoutable au monde pour les défenseurs.

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Les propos de Cannavaro ont relancé les rumeurs de départ de la star néerlandaise et tourné tous les regards vers la décision de Van Dijk, qui devra choisir entre de grosses offres venues de Turquie et d'Italie, voire d'autres clubs qui ne sont pas encore apparus dans le dossier.

Pour l'heure, l'intérêt de Trabzonspor pour Van Dijk reste à l'étude et le club n'a encore publié aucun communiqué officiel concernant ce transfert, mais tous les indicateurs confirment que le club turc est très sérieux dans sa tentative de recruter la star néerlandaise.

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Van Dijk choisira-t-il de réaliser son rêve de jouer en Serie A en rejoignant l'AC Milan, comme l'a prédit Cannavaro ? Ou surprendra-t-il tout le monde en acceptant l'offre de Trabzonspor pour évoluer aux côtés de ses amis Salah et Fabinho, dans l'un des projets footballistiques les plus étonnants et les plus ambitieux de ces dernières années ?

Les prochains jours apporteront toutes les réponses, mais une chose est sûre : le nom de Van Dijk restera le plus cité du mercato, et la déclaration de Cannavaro a ouvert un nouveau débat qui ne se refermera pas facilement avant que la star néerlandaise ne tranche définitivement.