Trabzonspor adresse un message au peuple égyptien et aux supporters de Salah

Dans une démarche qui reflète l'ampleur de l'engouement populaire suscité par sa signature, le club turc de Trabzonspor a adressé un message de remerciement à ses supporters et à tous ceux qui le suivent à travers le monde, après avoir bouclé le recrutement de la star égyptienne Mohamed Salah.

Dans un communiqué officiel, Trabzonspor s'est réjoui de la vaste vague d'enthousiasme qui a suivi l'annonce de l'arrivée de l'Égyptien Mohamed Salah dans ses rangs, en adressant ses remerciements à ses supporters et à tous ceux qui l'ont félicité des quatre coins du monde, en particulier d'Égypte.

Le communiqué précise : « Avec l'arrivée de Mohamed Salah au Trabzonspor, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements et notre gratitude pour tous les messages, les félicitations et les vœux qui sont parvenus à notre club des quatre coins du monde, en particulier d'Égypte. »

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, la joie et la fierté nous emplissent en voyant ce même enthousiasme envahir les villes, de Trabzon au Caire, d'Alexandrie à Londres, et bien d'autres encore. »

Le club poursuit : « Le football a toujours été pour nous bien plus qu'un simple jeu entre deux équipes ; il a parfois été un sentiment partagé qui unit deux villes, parfois un rapprochement entre deux cultures, et parfois il a effacé des milliers de kilomètres de distance. »

Il enchaîne : « Trabzon, avec son histoire millénaire, sa nature d'une beauté saisissante sur la mer Noire, sa culture unique et son atmosphère où le football fait partie intégrante de la vie quotidienne, est une ville sportive sans pareille, et le Trabzonspor est le battement de cœur de cette ville. »

Il conclut : « Nous invitons tous ceux qui souhaitent vivre cette atmosphère unique du plus grand club au monde, le Trabzonspor, à visiter Trabzon et notre stade Papara Park. D'où que vous veniez dans le monde, nos portes sont ouvertes, notre ville est ouverte et nos tribunes sont ouvertes. »