Dans un entretien accordé au journal espagnol Marca, Kane n’a pas voulu exclure, à une question sur le sujet, l’idée de rejoindre un jour la Liga : « Comme nous le savons, tout est possible dans le football. Je n’exclus rien, mais pour le moment, comme je l’ai déjà dit, je suis très heureux en Allemagne. »

L’attaquant international anglais a ensuite révélé que plusieurs opportunités de rejoindre l’Espagne s’étaient déjà présentées à lui par le passé. « Je ne parlerais pas vraiment d’opportunités concrètes, mais il y a eu quelques discussions par le passé », a déclaré le joueur de 33 ans.

Il a dit ne ressentir rien d’autre qu’une grande admiration pour l’élite du football espagnol. « Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid font partie des plus grands clubs du monde. J’ai grandi avec Ronaldo, Messi et d’autres stars du football. J’ai énormément de respect pour ces équipes », a expliqué Kane. Cet été, des rumeurs assez vagues avaient évoqué un intérêt du Barça, selon lesquelles Kane serait un candidat à la succession de Robert Lewandowski.

L’attaquant est encore lié au Bayern jusqu’en 2027, mais le joueur comme le club ont réaffirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines et ces derniers mois vouloir volontiers poursuivre leur collaboration. Kane avait déjà expliqué que cela semblait « plutôt bien parti ». Le directeur sportif Max Eberl avait déclaré ne pas savoir « ce qui pourrait s’opposer à une prolongation de contrat ».

Selon des informations de presse, le problème porterait actuellement encore sur les modalités précises. Alors que les Munichois souhaiteraient apparemment prolonger le contrat de seulement deux années supplémentaires, jusqu’en 2029, Kane aimerait voir figurer une option pour une saison de plus, jusqu’en 2030.

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Quand Harry Kane prolongera-t-il son contrat au Bayern Munich ?

Le joueur de 33 ans lui-même avait récemment un peu tempéré les espoirs d’un accord rapide. « Je ne m’attends pas à ce que ce soit réglé la semaine prochaine ou la semaine d’après », a déclaré Kane après le 5-0 (0-0) en Ligue des champions contre le FK Bodö/Glimt, « mais j’espère que nous arriverons, au cours des un à deux prochains mois, là où nous voulons arriver. »

Il a en tout cas assuré ne pas s’être fixé de date limite, tout en précisant que les discussions continuaient de « bien se passer ». Lui-même se dit « tout à fait détendu » et concentré sur le sportif. « Vous pouvez rester tout à fait calmes, tout va bien », a déclaré Kane : « Je suis très heureux. »