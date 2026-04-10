Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan, rejette l’idée de quitter l’équipe pour rejoindre Barcelone lors du prochain mercato estival, après que des rapports de presse avaient ранее indiqué qu’il avait accepté de jouer pour le club catalan.

De récents rapports ont affirmé que l’Inter Milan pourrait s’orienter vers une « révolution » sur le marché des transferts de l’été suivant la fin de la saison 2025-2026, qui commencerait par la prolongation du contrat de l’entraîneur Cristian Chivu et inclurait également d’importants changements dans l’effectif.

En plus d’une longue liste de joueurs dont les contrats approchent de leur terme, le nom de Bastoni a été évoqué comme l’une des options potentielles à vendre afin de dégager des liquidités pour recruter de nouveaux joueurs.

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De son côté, Barcelone a manifesté de l’intérêt pour le joueur et a pris la température de sa position en contactant son entourage, selon des rapports en provenance d’Espagne et d’Italie, et le joueur s’est montré favorable.

Mais selon le quotidien « Corriere dello Sport » ce vendredi, Bastoni souhaite poursuivre avec l’Inter et continuer à se battre pour les titres à San Siro.

Le journal a indiqué que Manchester City avait déjà exprimé son intérêt pour recruter le joueur il y a quelques saisons, mais Bastoni avait alors préféré rester en Italie, ce qui reflète sa volonté constante de stabilité en Serie A.

D’autres rapports ont également ajouté qu’il existe un grand écart entre l’évaluation de l’Inter Milan et celle de Barcelone concernant la valeur du joueur : le club catalan envisagerait des offres avoisinant 45 millions d’euros, tandis que l’Inter réclame un montant compris entre 60 et 70 millions d’euros.

Le journal a confirmé que des contacts ont بالفعل eu lieu entre Barcelone et les représentants de Bastoni, mais ils restent encore à un stade initial, d’autant que le joueur n’a montré aucune disposition à discuter plus en profondeur l’idée d’un transfert.

Le défenseur italien, selon le rapport, estime qu’Inter est « son équipe », notamment après le grand soutien qu’il a reçu du club lors de périodes difficiles récemment.

Le club s’est tenu à ses côtés رغم qu’il ait été sifflé dans la plupart des stades à l’extérieur en Italie après la victoire controversée dans le Derby d’Italie face à la Juventus. Il a également reçu de chaleureux applaudissements des supporters à son retour dans les matches de clubs après son expulsion lors du match de l’équipe d’Italie contre la Bosnie-Herzégovine en barrage de la Coupe du monde.

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