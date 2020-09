Tottenham, José Mourinho donne une leçon à Frank Lampard pour le futur

L'entraîneur de Tottenham et son ancien joueur se sont bien accrochés ce mardi soir. Après le match, le Portugais a donné des conseils de management.

José Mourinho est habitué à s'accrocher avec ses adversaires sur le banc de touche. Par le passé, le Portugais a souvent eu des rencontres houleuses avec Arsène Wenger notamment. Et le fait qu'il soit en bon terme avec l'entraîneur adverse n'y change rien. En effet, José Mourinho n'a jamais caché son immense respect pour Frank Lampard qu'il a eu sous ses ordres à , un des joueurs l'ayant le plus impressionné par son professionnalisme.

Mais ce mardi soir, les deux hommes étaient opposés sur le banc de touche lors du match de Carabao Cup entre Chelsea et . Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été très tendu le long de la ligne de touche durant la rencontre. Frank Lampard et José Mourinho ont eu un accrochage en première période lorsque les Blues menaient au score. Après la rencontre, en conférence de presse, José Mourinho, finalement sorti vainqueur de cette confrontation, a reproché l'attitude de son homologue et en a profité pour lui donner la leçon.

"Les joueurs ont besoin de nous quand ils perdent"

"P... Frank, quand tu perds 3-0, tu n'es pas debout le long de la ligne de touche. Mes sentiments pour lui sont plus importants que tous les mots que nous échangeons. Je lui dois toujours tout ce qu'il m'a donné. Il m'a donné tout ce qu'il avait en tant que joueur. La seule chose que je lui disais était une opinion, juste une opinion d'un vieil entraîneur à un jeune entraîneur talentueux: le moment où les joueurs ont besoin de nous, c'est quand ils perdent", a expliqué l'entraîneur des Spurs.

"Lorsqu'ils gagnent, nous n'avons pas besoin d'être les acteurs de la ligne de touche, a-t-il poursuivi. Nous devons être là quand ils perdent. Lors de leur dernier match, quand Chelsea perdait 3-0 (contre West Bromwich Albion, 3-3, le week-end dernier, ndlr), je me suis senti désolé pour lui parce qu'il était vraiment triste et calme sur son siège. En termes de football, je n'ai rien à lui apprendre. Il connaît le football de haut en bas et c'est un entraîneur fantastique. Ce n'est qu'une opinion: restez sur la ligne de touche lorsque votre équipe perd et restez calme lorsque votre équipe gagne", a ajouté José Mourinho.

Invité à répondre, Frank Lampard n'a pas réagi à la provocation de son ancien entraîneur : "Nous nous amusions sur la ligne. Je m'entends bien avec José et je pense qu'il me l'a dit. J'ai commenté le fait qu'il semblait parler à l'arbitre plus qu'il ne parlait à ses joueurs. C'est juste un moment avec nous. J'ai énormément de respect pour Jose, peu importe ce que nous disons sur la ligne de touche. Je pense qu'il ressentait probablement le sens de la première mi-temps et comment c'était, mais tout allait très bien à la fin du match. Cela ne changera jamais."