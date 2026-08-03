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Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images
Hussein Hamdy

Traduit par

Torres sur un transfert au PSG : personne ne sait ce qui va se passer

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Un avenir en suspens

Ferran Torres, l'attaquant du Barça, a ouvert la porte aux spéculations sur son avenir après avoir évoqué la possibilité d'un transfert au Paris Saint-Germain, affirmant que le football est imprévisible.

Ferran Torres se trouve ces jours-ci aux États-Unis, dans le cadre d'un événement promotionnel avec la marque Under Armour, où il a été interrogé sur son avenir lors d'une interview dans l'émission Today, diffusée par la chaîne « NBC ».

L'auteur du but qui a offert à l'Espagne son deuxième titre en Coupe du monde a d'abord confirmé son attachement au Barça, répondant à une question concernant l'intérêt supposé du PSG en déclarant : « Pour le moment, j'ai un contrat avec Barcelone ».

Mais Ferran Torres a lâché une autre déclaration marquante qui n'est pas passée inaperçue : « Mais honnêtement, dans le football, personne ne sait ce qui peut arriver ».

Les propos de l'attaquant interviennent en pleine période des transferts, ce qui alimente les spéculations sur son avenir, malgré le fait qu'il soit toujours lié à Barcelone par un contrat pour le moment.

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