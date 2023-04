Thomas Tuchel confiant avant le match contre Manchester City

Ce lundi, Thomas Tuchel s'est montré confiant en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions de demain contre Manchester City.

Limogé de Chelsea cette année, Thomas Tuchel retrouve Manchester City et Pep Guardiola plus vite que prévu avec sa nomination à la tête du Bayern Munich. Ce mardi, son Bayern et les Skyblues s'affrontent en quart de finale aller de Ligue des Champions. Et même si il vient d'arriver en Bavière, l'entraîneur allemand se montre confiant à la veille de l'affrontement.

Style de jeu cityzen et Erling Haaland

Élément central de l'attaque mancunienne et ancien attaquant de Dortmund, Erling Haaland attire évidemment tous les regards à la veille de ses retrouvailles avec le Bayern. Et Thomas Tuchel ne minimisera pas la qualité du Norvégien mais ne le considère pas comme le plus grand danger : « Ses chiffres sont incroyablement impressionnants. Son athlétisme et sa soif de buts le démarquent du reste. City crée beaucoup d'occasions pour lui mais il n'est pas le seul et nous ne pourrons trouver des solutions que tous ensemble. Il faudra de la résilience, de la volonté et de la présence dans les duels. »

Plus qu'une individualité, l'entraîneur allemand veut mettre en avant la qualité collective des hommes de Pep Guardiola : « La façon dont City joue au football est relativement claire, leur style est très offensif. On voit clairement que Pep Guardiola est au club depuis 6-7 ans. Mais je pense que nous sommes bien préparés. » Avant de donner un petit exemple de ce que son équipe devra faire s'en sortir : « Nous avons analysé le jeu de City les dernières semaines. J'ai entraîné en Premier League, je pense savoir à quoi on peut s'attendre. Nous voulons les empêcher de trop dominer. »

Attaquant de pointe et concurrence saine

D'un attaquant à un autre, l'entraîneur bavarois a ensuite été interrogé sur la pointe de son attaque où il faudra remplacer Eric-Maxim Choupo-Moting. Le nom de Serge Gnabry ressort depuis plusieurs jours : « Rien ne le prédéfinit. Il peut jouer à gauche et à droite, il a une bonne finition des deux pieds, il a de la vitesse et peut dribbler. Il n'a pas la détente et le jeu de tête de Choupo-Moting mais il a d'autres qualités. Comme Thomas [Müller] dont la force est autour du rectangle. »

Cette variété de profils représente d'ailleurs pour Thomas Tuchel la force de son groupe qu'il veut voir briller collectivement. Il insiste d'ailleurs longuement sur la nécessité d'une concurrence au sein de son noyau : « Si nous voulons avoir une chance, nous avons besoin de joueurs qui sont déçus si ils ne sont pas titulaires et qui meurent d'envie de monter pour conserver le résulter ou l'améliorer. La compétition vous pousse à hausser votre niveau. Je ne connais pas encore ma composition de demain, j'hésite encore pour une ou deux positions. »