Jan Paul van Hecke est à l’heure actuelle le maillon faible de l’équipe des Pays-Bas. C’est l’avis de Theo Janssen, comme il l’explique dans l’émission Rondo sur Ziggo Sport.

Que ce soit contre l’Allemagne (1-1) ou face à la Serbie (victoire 2-1), Van Hecke a formé la charnière centrale avec Virgil van Dijk la semaine dernière. Mais le natif de Zélande n’a pas vraiment impressionné Janssen.

« Lors du dernier match, j’ai remarqué qu’ils relançaient assez souvent à trois : Van Hecke, Van Dijk et Van de Ven », commence Janssen dans son analyse. « Cela se voit très clairement dans la manière de jouer. »

« Seulement, à un moment, tu regardes de manière critique le rôle de Van Hecke. Et en réalité, j’entends très peu de gens en parler, mais Van Hecke est à l’heure actuelle pour moi le maillon de loin le plus faible que nous ayons en équipe des Pays-Bas. Ballon au pied, mais aussi défensivement. »

« Il joue énormément de ballons simples et courts, il ne s’avance pas balle au pied et montre très peu d’initiative. Il a énormément tendance à rester dans l’axe. C’est ça, le problème pour moi avec Van Hecke. »

« Dès qu’il se retrouve à jouer sur le côté, parce que Dumfries est déjà parti vers l’avant, il est incroyablement vulnérable. Il est très lent et son timing n’est pas toujours bon. C’est quelque chose qui m’a sauté aux yeux chez lui tout le temps : il perd énormément de ballons sur des passes de dix à quinze mètres dans l’axe. »

Comme exemple, un moment de la 89e minute contre la Serbie est montré. Van Hecke veut relancer depuis sa propre surface de réparation, mais cela entraîne une perte de balle dans une zone dangereuse.

« Sérieusement, qu’est-ce que tu fais, mec ? », réagit Janssen, incrédule. « Ce ballon doit aller vers l’attaquant, mais lui veut encore repartir de derrière. Si Timber est en forme, Xavi doit le mettre tout de suite. Le duo Dumfries - Van Hecke n’a aucune chance. »