The Sun : Ronaldo dauphin de Messi jusque dans la retraite, une fin triste et prévisible

Même lorsqu'il s'est agi de prendre sa retraite internationale, Cristiano Ronaldo est arrivé en deuxième position, derrière Lionel Messi, selon l'éminent journaliste du « The Sun » britannique, Martin Lipton.

Deux mois après que Messi a confirmé qu'il ne porterait plus jamais le maillot bleu et blanc, Ronaldo a choisi de le suivre dans les livres d'histoire.

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Mais tandis que Messi a quitté les terrains internationaux avec toute une collection de médailles et de titres, après avoir brisé son long silence en remportant la Copa América 2021, puis en dominant la Coupe du monde 2022 et en conservant ensuite le titre continental, l'armoire à trophées du Portugal de Ronaldo paraît plus vide, selon Lipton.

Le journaliste ajoute : « Aucune personne sensée ne nie le statut de Ronaldo. Il est, sans aucun doute, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. C'est une force de la nature et un génie hors du commun, et ce qu'il a accompli comme titres avec les clubs, ainsi que sa personnalité, ne seront jamais oubliés. Mais avec le maillot portugais, les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû, et il est à la fois triste et prévisible de voir tout se terminer au milieu d'un différend avec le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus. »

Et de poursuivre : « Oui, il a débuté la finale de l'Euro 2016 que le Portugal a remportée face à la France, mais il n'a joué que 25 minutes avant qu'une blessure au genou ne le contraigne à sortir. Il a également fait partie de l'équipe qui a remporté le titre de Ligue des nations à deux reprises, en 2019 et en 2025. Mais sur la plus grande scène qui soit, et au cours de six Coupes du monde et 27 matches, son total de 11 buts ne l'a approché du succès auquel il aspire que lors de sa toute première participation, en 2006, lorsque le Portugal a perdu en demi-finale face à la France. »

« Une fin amère »

Et au lieu d'un adieu glorieux aux États-Unis, cette carrière, qui s'est étalée sur 23 ans et a vu 234 matches et 146 buts, s'est achevée dans l'amertume.

Il était frappant de constater que la décision de Messi de mettre un terme à sa carrière — étalée sur deux décennies avec la sélection argentine — soit intervenue au milieu des trompettes et des fleurs, alors que Ronaldo a fait ses adieux à la sélection de son pays après un immense différend.

Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a versé des larmes, rien qu'à l'idée de faire ses adieux à l'icône de son équipe.

À l'inverse, Ronaldo a mis fin à sa carrière par une dernière humiliation délibérée envers le nouveau sélectionneur du Portugal, Jesus, moins d'une semaine après la fin de sa « suspension » de 30 jours, pour avoir quitté le rassemblement de la sélection lors de la dernière trêve internationale, « Don » ayant ignoré de mentionner son entraîneur dans son message d'adieu.

Cela est intervenu un seul jour avant que Jesus n'annonce sa dernière liste, peut-être sans Ronaldo.

Lipton conclut : « Aucun joueur portugais, pas même le grand Eusébio, n'a dominé le débat national de cette manière. Et peut-être que personne ne le fera jamais. Mais il faut croire que Ronaldo finira par regretter d'avoir tenté d'ignorer le seul adversaire qu'aucun joueur ne peut vaincre : le temps. Et quels que soient les hommages qui lui seront rendus, que ce soit ce mois-ci ou en mars, ils seront entachés par la manière dont les choses se sont terminées. »