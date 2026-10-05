Dans le onze de départ de Xavi Hernández contre la Serbie (2-1), un nom a surpris. Teun Koopmeiners a été aligné par le sélectionneur au poste de défenseur central gauche.

Dans un entretien accordé à NOS, Koopmeiners a expliqué son rôle. « Il s’agissait surtout de jouer dans l’axe sur le plan défensif et, offensivement, si c’était possible, je devais immédiatement me projeter au poste de numéro 10 gauche. Pour qu’on soit à trois derrière, avec Joey Veerman devant. »

« C’était parfois un peu une recherche, car on ne peut évidemment pas, quand on récupère le ballon, partir en avant les yeux fermés. Mais je pense que j’ai réussi à bien me projeter à plusieurs reprises et aussi à reprendre la profondeur, avec Noa Lang qui pouvait me glisser le ballon », a raconté le joueur de la Juventus.

Le travail a néanmoins été lourd pour Koopmeiners. « Si on subissait un contre ou si on terminait une attaque, je devais immédiatement revenir à mon poste dans l’axe. Il a fallu un petit temps d’adaptation, mais c’était très sympa à faire. »

Lors de la Coupe du monde, le joueur polyvalent avait déjà évolué une fois comme ailier droit avec l’équipe des Pays-Bas. « Je crois que je suis passé d’ailier droit à milieu axial, puis à défenseur central gauche », a souri Koopmeiners.

« J’ai demandé à monsieur Ronald Koeman si je pouvais aller dans le but, mais il a trouvé que ça allait trop loin », a plaisanté le Castricummer de 28 ans. « Mais je peux être utilisé à plusieurs postes, si je puis dire. »

L’ancien joueur de l’AZ a malgré tout beaucoup pris de plaisir contre la Serbie. « Ce poste me convient vraiment bien. J’aime jouer en numéro 10 et dans l’axe à gauche », a-t-il conclu.