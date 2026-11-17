Partager Suivez GOAL sur Google

Après 12 ans passés à attendre dans l'ombre, Marc-André ter Stegen a enfin atteint le sommet dont il a rêvé toute sa vie en devenant le gardien numéro un de la sélection allemande à 34 ans. Mais la célébration de ce moment historique s'est accompagnée d'un aveu saisissant de Jürgen Klopp, qui a révélé un transfert qui aurait complètement changé la carrière du portier allemand.

Publicité

Klopp, actuel sélectionneur de l'Allemagne et ancien entraîneur de Liverpool, a assuré avoir tout fait pour attirer ter Stegen dans le club anglais lorsqu'il bâtissait son équipe historique à Anfield, mais le gardien a finalement préféré rejoindre Barcelone, entamant ainsi un long parcours au Camp Nou.

Les déclarations de Klopp sont intervenues après la large victoire de l'Allemagne face aux Pays-Bas (5-0), un match qui a confirmé que l'ère Neuer était terminée et que l'ère ter Stegen avait officiellement commencé.

Dans un entretien accordé à la chaîne allemande « ARD », Klopp a déclaré : « Je l'ai toujours considéré comme un gardien exceptionnel et je voulais le faire venir à Liverpool, mais il a préféré Barcelone. Je n'en veux à personne. »

Ter Stegen vit actuellement une période exceptionnelle, puisqu'il est enfin devenu le gardien titulaire de l'Allemagne après plus d'une décennie passée dans le rôle de doublure de la légende Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich.

Publicité Publicité

Bien qu'il ait disputé quatre Coupes du monde dans l'ombre de Neuer, il compte déjà 47 sélections avec l'Allemagne et a prouvé à chaque fois qu'il méritait une place plus importante.

Related Topics

Au sujet de son nouveau gardien, Klopp a expliqué qu'il se distinguait par « un mélange d'expérience et de compétence », ce qui lui permet aujourd'hui de devancer Alexander Nübel, 30 ans, et Jonas Urbig, 23 ans, dans la course au poste de gardien de la Mannschaft.

Pour beaucoup, être le gardien numéro un lors d'un grand tournoi, comme l'Euro 2028, constituerait le couronnement idéal de la carrière de ter Stegen et une récompense pour ses longues années d'attente.

Publicité

Son prêt cette saison à l'Ajax a marqué un tournant dans sa carrière, après qu'il a perdu sa place de titulaire au FC Barcelone, club qu'il avait rejoint en 2014 et dont il a défendu les buts sans partage pendant une décennie entière, remportant au passage le trophée Ricardo Zamora du meilleur gardien de Liga.

Le rôle de ter Stegen au sein du club catalan s'est nettement réduit, notamment après l'arrivée de Juan García, recruté pour devenir le nouveau gardien titulaire, sans compter une série de blessures qui ont pesé sur son niveau et sa disponibilité.

Publicité

Malgré tout, son prêt à l'Ajax lui a offert une occasion en or de retrouver confiance en lui, de revenir sur le devant de la scène et de prouver qu'il reste l'un des meilleurs gardiens du monde.

Ter Stegen est sous contrat avec Barcelone jusqu'au 30 juin 2028, et il lui restera une année de contrat à l'issue de son prêt actuel à l'Ajax.

Publicité

Il y a quelques jours, le gardien allemand a évoqué son avenir dans un entretien accordé au journal « Sport Bild », assurant qu'il ne voulait pas se précipiter pour prendre une décision : « Nous ne sommes qu'en novembre, je ne peux donc pas prédire ce qui se passera cet été. »

Les propos de Klopp ouvrent la porte à une question impossible à ignorer : et si ter Stegen avait accepté l'offre de Liverpool ? Serait-il devenu une légende à Anfield et aurait-il remporté la Ligue des champions avec Klopp, au lieu d'attendre une décennie entière dans l'ombre de Neuer ?

Publicité

Une chose est sûre : le gardien allemand a choisi sa voie et en a payé le prix par une longue attente, mais il récolte aujourd'hui les fruits de sa patience et emmène sa sélection vers une nouvelle ère, sous le regard fier de Klopp, un entraîneur qui connaît parfaitement sa valeur depuis qu'il a tenté de le recruter il y a de longues années.