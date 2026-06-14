Témoin du « miracle de la guérison » et du pire moment… Mbappé lève le voile sur les secrets des Bleus

Kylian Mbappé, attaquant de l’équipe de France, a créé une vive surprise en dévoilant un aspect inattendu de sa participation à la Coupe du monde 2018 en Russie, compétition que les Bleus ont remportée.

Les Bleus avaient alors battu la Belgique en demi-finale grâce à une tête de Samuel Umtiti.

L’attaquant a révélé qu’il avait failli déclarer forfait pour cette demi-finale, expliquant qu’il n’avait pas pu se lever de son lit la veille en raison de vives douleurs dorsales.

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, il révèle que le staff technique des Bleus a multiplié les démarches pour tenir l’information éloignée des médias, et que c’est l’ostéopathe de la sélection, Jean-Yves Vandeval, qui l’a finalement rendu apte à jouer.

« Jean-Yves Vandeval m’a sauvé la mise en 2018, avant la demi-finale, a-t-il expliqué. La veille du match, je me suis réveillé sans douleur, mais je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas prendre mon petit-déjeuner, je ne sentais plus mon dos et je ne pouvais absolument pas bouger. »

J’ai appelé l’entraîneur pour lui dire que je ne pouvais pas bouger. Il est venu avec l’ostéopathe des Bleus, qui m’a expliqué que plusieurs vertèbres étaient bloquées. Comment était-ce possible ? Je venais simplement de dormir ! Je devais dissimuler ma douleur, surtout aux yeux de la presse, alors j’ai tenté de me tenir le plus droit possible, même si je ne pouvais pas marcher normalement. »

La star du Real Madrid a ajouté : « Je n’ai pas participé à la séance d’entraînement de la veille, et le lendemain, malgré une douleur résiduelle, j’ai pu jouer la demi-finale, puis la finale.

Les moments que Kylian Mbappé aurait aimé changer

Kylian Mbappé évoque aussi les moments qu’il aimerait revivre pour en changer l’issue, Outre la finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine et la finale de la Ligue des champions 2020 contre le Bayern Munich, il n’a pas encore expliqué pourquoi il ne voulait pas modifier la défaite contre la Suisse à l’Euro 2021.

« Des moments à effacer ? Il y en a beaucoup. Surtout les défaites : en les revivant, je pourrais peut-être modifier le destin. Par exemple, je changerais le match contre l’Argentine en 2022, la finale contre le Bayern avec Paris, et la demi-finale contre Dortmund. La Suisse à l’Euro ? Non, je ne changerais pas. Je ne gâcherais pas une chance de passer en huitièmes de finale. »

Il a ajouté : « Nous avions encore beaucoup à accomplir. Et, de toute façon, au vu de l’ambiance, je ne pense pas que nous aurions gagné. Cela dit, c’était peut-être notre équipe la plus talentueuse depuis longtemps. Mais c’est resté le pire moment que j’ai vécu avec les Bleus en termes d’ambiance. Ça a affecté le groupe. »

Et de conclure : « On en parle beaucoup entre nous. De l’extérieur, ce n’était pas évident, mais c’était le moment où l’équipe de France a semblé la moins soudée depuis mon arrivée. »