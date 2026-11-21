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Javier Tebas, président de LaLiga, s'est moqué de Florentino Pérez, président du Real Madrid, après que ce dernier a annoncé un projet de diffusion gratuite en Inde des principales affiches des compétitions européennes à partir de la saison prochaine. Selon lui, le président du club madrilène parle au nom d'instances européennes et dévoile leurs projets avant qu'ils ne soient officiellement annoncés.

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Javier Tebas a répondu sur son compte X aux déclarations de Florentino Pérez lors de l'assemblée des socios du Real Madrid, dans un message au ton ironique : « Voilà que Florentino est désormais le porte-parole officiel de l'UEFA, de l'Association européenne des clubs et de la société UC3. Il annonce leurs projets télévisuels avant même que ces instances ne le fassent elles-mêmes. »

Le président de LaLiga a accompagné son message d'un émoji représentant une personne se couvrant le visage de la main, en signe d'étonnement et de moquerie face aux propos de Pérez.

La réaction de Tebas faisait suite à l'annonce du président du Real Madrid, qui avait déclaré lors de son discours devant les socios : « Dès la saison prochaine, il sera possible de regarder gratuitement les principaux matchs européens en Inde via une plateforme en ligne. »

En évoquant l'accord conclu avec l'UEFA et l'Association européenne des clubs, Pérez avait présenté les initiatives à venir pour développer la diffusion des compétitions européennes, précisant que la mise à disposition gratuite des matchs en Inde constituerait une première expérience, en vue de l'étendre à d'autres régions à l'avenir.

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Cet échange intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le président du Real Madrid et celui de LaLiga. Lors de cette même assemblée, Pérez avait vivement critiqué Tebas pour sa position dans l'affaire Negreira et pour ses attaques passées contre le club sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à réclamer sa démission.

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« On dirait que tout le football espagnol veut nous faire oublier ce qui s'est passé. Cela ne peut pas rester impuni. Le silence face à ces faits peut être une autre forme de responsabilité », a déclaré Pérez.

Le dirigeant madrilène s'en est ensuite pris au président de LaLiga : « Au lieu d'aider à faire éclater la vérité, Tebas a choisi d'attaquer le Real Madrid sur les réseaux sociaux. En octobre, il a franchi toutes les limites en comparant la chaîne du Real Madrid au nazisme et, au lieu de faire marche arrière, il a persisté. »

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Il a poursuivi : « Ce qu'a fait Tebas est une insulte aux victimes du nazisme et aux supporters du Real Madrid. C'est écœurant et indigne. Pire encore, M. Tebas n'a toujours pas démissionné, et le président de la Fédération espagnole ne l'a pas invité à quitter son poste de vice-président de la fédération. »

Et d'ajouter : « Les désaccords se règlent par des arguments, pas par des insultes. C'est pourquoi nous avons déposé une plainte contre Tebas auprès du Conseil supérieur des sports, qui a demandé au tribunal administratif de l'examiner. »

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Pérez a conclu sur ce dossier : « Je ne lâcherai rien. L'intégrité de la compétition est la valeur la plus importante du sport, car sans intégrité il n'y a pas de crédibilité, et sans crédibilité, le football n'a pas d'avenir. »