Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, s'est immiscé dans la polémique arbitrale qui a suivi le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, en exprimant son opinion sur les plaintes du club merengue et de l'entraîneur José Mourinho après la fin de la rencontre.

Tebas a affirmé comprendre les protestations tout en désapprouvant la manière dont elles ont été formulées, déclarant : « Je comprends les plaintes, mais je n'accepte absolument pas la méthode. »

Selon le journal espagnol « AS », Tebas a été catégorique dans son évaluation de l'impact des décisions de l'arbitre Ortiz Arias sur le résultat du derby.

Après avoir revu certaines des situations les plus controversées de la rencontre, il a lancé une déclaration claire : « Le Real Madrid n'a pas perdu à cause de ces actions. »

Tebas a analysé une à une plusieurs situations arbitrales qui avaient été au cœur des protestations.

Concernant l'expulsion de Dean Huijsen, Tebas n'a eu aucun doute, déclarant : « Cette action de Huijsen, c'est un carton rouge indiscutable. »

Le président de la Ligue espagnole a également abordé l'intervention de Cristian Romero sur Bellingham, l'une des interventions qui a suscité des réclamations pendant le match, le président de la Ligue estimant qu'elle ne méritait pas l'expulsion, déclarant : « L'autre cas, non, ce n'était pas un carton rouge. Il était clair qu'il avait touché le ballon en premier. »

La troisième situation analysée concernait l'intervention appuyée de Kang-in Lee sur Valverde, où le joueur sud-coréen a frappé de la semelle de sa chaussure la cheville du joueur du Real Madrid, sur une action où l'arbitre Ortiz Arias a sifflé une faute sans brandir de carton, et où l'assistance vidéo n'est pas intervenue.

Tebas a reconnu que l'action se prêtait à différentes interprétations, déclarant : « On peut la siffler carton rouge, et elle peut sembler être un carton rouge, et si elle avait été sifflée comme tel, il ne se serait rien passé. Et si elle n'est pas sifflée, l'action était tellement rapide que je comprends ce qui s'est passé, et l'affaire est close. »

La publication diffusée par l'Atlético de Madrid sur les réseaux sociaux sous le mot d'ordre « Arrêtez l'intimidation arbitrale maintenant » a retenu l'attention, et Tebas a reconnu qu'il n'avait pas encore vu le tweet, mais il a saisi l'occasion pour rappeler la position de la Ligue à l'égard de la chaîne du Real Madrid, déclarant : « Je n'ai pas vu le tweet. Nous avons signalé il y a quelque temps le comportement de la chaîne du Real Madrid, et après ce qui s'est passé hier, il faut continuer à s'en tenir à l'éthique. C'est une manière injuste et brutale de faire pression sur l'arbitre. »



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