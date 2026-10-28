La Fédération espagnole de football a décidé de suspendre les matches du premier tour de la Coupe du Roi qui étaient programmés ce mercredi, à la suite d'une collision tragique entre deux trains dans la province de Tolède, qui a fait des dizaines de victimes et de blessés, au milieu d'une vague de messages de condoléances et de solidarité émanant des clubs de football espagnols.

Le journal espagnol Marca a annoncé que la décision concernait les matches du mercredi, parmi lesquels figuraient les rencontres entre Navalcarnero et le Real Betis, Salamanque et le Celta Vigo, Tavernes et Valence, ainsi qu'un certain nombre d'autres matches.





Le journal a ajouté que la Fédération espagnole n'avait pas encore tranché sur le sort des matches du jeudi, dans l'attente d'une décision concernant leur tenue, ainsi que sur la fixation des nouvelles dates des rencontres reportées.

Les détails de l'accident tragique

L'accident s'est produit mercredi matin, aux environs de 8 h 54 heure locale, entre les localités de Los Yébenes et Urda, dans la province de Tolède. Selon les informations préliminaires rapportées par l'agence de presse espagnole Europa Press, citant des sources au ministère des Transports, un train de la compagnie publique Renfe est entré en collision avec un train de la compagnie Iryo qui était à l'arrêt sur la voie.

La collision a provoqué le déraillement de wagons, dont plusieurs sont tombés sur un talus en bordure de la voie ferrée, tandis que la circulation des trains à grande vitesse entre Madrid et l'Andalousie était interrompue, dans un contexte de mobilisation des équipes de secours et des services d'urgence.

Les premiers rapports ont fait état de dizaines de morts et de blessés, avec des avertissements quant à une possible augmentation du bilan au fur et à mesure de la poursuite des opérations de secours. Les circonstances de l'accident font toujours l'objet d'une enquête, et aucune confirmation définitive n'a été donnée quant à la cause directe de la collision ou à la responsabilité de celle-ci.

Le Real Madrid, le Barça et l'Atlético décrètent le deuil

Les échos de la tragédie se sont étendus aux clubs de football espagnols, puisque le Real Madrid, le Barça et l'Atlético de Madrid ont exprimé leur profonde tristesse face à l'accident, et ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes, exprimant leur solidarité avec les blessés.

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel dans lequel il a exprimé sa « profonde tristesse et sa consternation » face à ce qui s'est produit, présentant ses condoléances aux familles des défunts et à leurs proches, et affirmant son soutien aux blessés et à toutes les personnes touchées par l'accident. Le club a également adressé un message de solidarité aux équipes d'urgence et à tous ceux qui participent aux opérations de secours et d'assistance.

De son côté, le Barça a publié un message via son compte officiel sur la plateforme X, dans lequel il a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et à leurs amis, et a exprimé sa solidarité avec eux, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés.

Pour sa part, l'Atlético de Madrid a déclaré dans son message : « Nous partageons la douleur des familles et des amis des victimes de l'accident tragique survenu ce matin dans la province de Tolède, nous leur présentons nos sincères condoléances, et nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. »

Mobilisation des équipes de secours et attente de la décision finale

Les autorités espagnoles ont dépêché les pompiers, la protection civile et les services médicaux sur le lieu de l'accident, tandis que des hôpitaux proches se préparaient à accueillir les blessés, et que le plan d'urgence régional de Castille-La Manche était activé.

La suspension des matches de la Coupe du Roi intervient face à l'ampleur de la tragédie, en concomitance avec les messages de deuil et de solidarité publiés par les clubs espagnols, tandis que le milieu sportif attend la décision de la Fédération concernant les nouvelles dates des matches reportés et le sort des rencontres du jeudi.

Les enquêtes se poursuivent toujours pour déterminer les circonstances de la collision, tandis que les équipes d'urgence poursuivent leurs efforts sur le lieu de l'accident, dans un contexte de suivi continu du bilan des victimes et des blessés.