Suspension de peine capitale : Mourinho bloque le départ d’une star du Real Madrid

L’entraîneur portugais José Mourinho a confirmé que l’attaquant Gonzalo García resterait au Real Madrid durant le mercato estival. Il souhaite ainsi finaliser son effectif avant le coup d’envoi de la nouvelle saison et la prochaine Coupe du monde des clubs.

Selon le journal espagnol « AS », qui cite des sources proches de la direction madrilène, le technicien portugais veut d’abord juger les performances de la jeune pépite issue du centre de formation lors de la première partie de la préparation estivale. Objectif : disposer d’un plan B fiable au cas où le club manquerait son coup sur le marché et ne réussirait pas à recruter un véritable « joker » offensif, à l’image de ce qu’avait réalisé Joselu lors de la saison 2023-2024, auteur de 18 buts et de nombreuses contributions décisives malgré un temps de jeu limité.

Pour l’instant, Mourinho privilégie l’arrivée d’un défenseur central (Rubén Díaz ou Bastoni) et d’un milieu créatif (Matheus Fernandes ou Enzo Fernández), laissant le poste d’avant-centre en troisième priorité.

Bien que le Real Betis s’intéresse de près à l’attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur l’aile ou dans l’axe, et adroit dans les espaces comme dans les airs, le technicien portugais veut lui laisser sa chance avant toute décision définitive.

Cette orientation ne remet pas en cause les plans de l’entraîneur concernant Endrick, officiellement informé de son retour au club après ses performances remarquables avec Lyon. Mourinho compte sur lui comme option de base, capable d’évoluer en tant qu’attaquant de pointe ou sur l’aile droite, tandis que le Brésilien est déterminé à faire ses preuves au Bernabéu.

Mourinho reste convaincu qu’un milieu créatif capable d’évoluer entre les deux surfaces est la pièce manquante de son effectif, et il pourrait devoir se résoudre à céder l’un de ses cadres pour financer ce recrutement.