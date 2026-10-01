Surprise : Ronaldo menacé d'une lourde sanction de la Fédération portugaise

Les répercussions du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection du Portugal pourraient ne pas se limiter à la possibilité qu'il ne réintègre pas les rangs de l'équipe, puisque la star portugaise s'expose à des sanctions disciplinaires selon le règlement de la Fédération portugaise de football.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection à l'issue de la conférence de presse de Jorge Jesus, au cours de laquelle le sélectionneur avait insisté sur son pouvoir absolu dans le choix de la composition et la prise des décisions techniques.

Après les propos de l'entraîneur, Ronaldo a quitté la ville de Copenhague en direction de Madrid à bord de son avion privé, une décision qui pourrait avoir des conséquences disciplinaires, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca » d'après son homologue portugais « A Bola ».

La suspension pourrait atteindre 6 mois

Selon le règlement disciplinaire de la Fédération portugaise de football, Ronaldo pourrait écoper d'une suspension d'une durée allant d'un mois à six mois, en plus d'une amende, si son départ du rassemblement est jugé injustifié.

Le règlement stipule que « tout joueur qui, après avoir été convoqué de manière légale, quitte sans justification ou n'assiste pas à un entraînement, à un match ou à toute activité des sélections nationales, ou liée à la représentation sportive de la Fédération portugaise de football ou du Portugal, est sanctionné par une suspension d'une durée allant d'un mois à six mois, et en outre, si le joueur est professionnel, par une amende comprise entre 5 et 10 unités de compte ».

Selon la valeur de l'unité de compte fixée à 102 euros, l'amende éventuelle se situerait entre environ 500 et 1 000 euros.

La Fédération portugaise et Ronaldo : deux communiqués sans explication

La Fédération portugaise de football avait confirmé, mercredi soir, le départ de Ronaldo du rassemblement de la sélection, mais sans dévoiler les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision.

La Fédération a précisé que la préparation de la sélection pour les matchs face au Danemark et à la Norvège se poursuivrait selon le programme établi, avec la participation des 24 autres joueurs de la liste.

La Fédération a déclaré dans son communiqué : « L'ensemble de la délégation conserve une concentration totale sur les prochaines échéances de la sélection nationale et sur la réalisation des objectifs fixés. »

De son côté, Ronaldo s'est exprimé via ses comptes sur les réseaux sociaux, assurant qu'il révélerait en temps voulu les véritables raisons qui l'ont poussé à quitter le rassemblement.

Le capitaine de la sélection portugaise a écrit : « Après la conférence de presse de l'entraîneur de la sélection nationale, et après une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le rassemblement de la sélection. En temps voulu, je dirai à tous les Portugais la vérité sur les raisons qui m'ont poussé à quitter la sélection à laquelle je me suis toujours consacré. »

Il a ajouté : « C'est maintenant le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception. »