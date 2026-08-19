Un rapport a révélé la position du Real Madrid concernant le marché des transferts estival actuel, à moins de deux semaines de la clôture du mercato, en affirmant que la direction du club considère que ses opérations de cet été sont pratiquement terminées et qu'elle n'attend pas la conclusion de nouvelles transactions.

Selon le journal Marca, le Real Madrid estime que le mercato est clos à 95 %, en conservant les 5 % restants par précaution face à d'éventuelles circonstances imprévues qui pourraient imposer un changement de plans avant la fermeture officielle du marché, le 31 août.

Marca a précisé que ces circonstances exceptionnelles se résument à la possibilité qu'un joueur de l'équipe soit victime d'une grave blessure, ou à un départ non planifié de l'un des éléments de l'effectif, ce qui pourrait pousser la direction du club à agir de nouveau pour compenser cette absence.

Le journal a indiqué que la direction du Real Madrid se dit satisfaite du mercato actuel, après que le club a réussi à boucler ses transactions sans entrer dans de longues négociations, à l'exception du transfert de Yan Diomande, dont la finalisation a été retardée en raison de quelques détails secondaires liés à l'accord avec Leipzig.

De même, « l'affaire Rodri » n'a pas affecté les plans du Real Madrid, malgré l'association du club à un recrutement de Martin Zubimendi, une information que la direction du club a constamment démentie.

En revanche, Marca estime que le milieu de terrain du Real Madrid pourrait être le seul point de bascule dans les jours à venir, si le club reçoit des offres importantes de clubs de Premier League anglaise pour recruter Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, après que certains clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour le duo au cours de l'été.

Le journal a affirmé que le départ de Tchouaméni ou de Camavinga serait traité comme une circonstance exceptionnelle susceptible de ramener le Real Madrid sur le marché des transferts, même si un tel scénario ne semble pas facile à l'heure actuelle.

Cette position rejoint les déclarations de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, qui a récemment affirmé : « Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'autres transactions, car le marché est encore ouvert, mais si vous me demandez directement si le marché est fermé pour moi ? Oui, il est fermé. »

Le Real Madrid avait conclu 6 transferts au cours de cet été, en plus du retour d'Endrick, ainsi que des changements dans le staff technique de l'équipe première, ce qui a fait que le club se dit satisfait du travail accompli jusqu'à présent.

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