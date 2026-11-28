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Laura Nolte, championne olympique de bobsleigh sponsorisée par le Borussia Dortmund, a remporté l’ouverture de la Coupe du monde à Altenberg avec le logo du BVB sur son bob.

La vice-championne olympique a remporté haut la main la première épreuve de monobob à Altenberg, en Saxe, avec 0,25 seconde d’avance sur sa coéquipière Lisa Buckwitz. Pour ses débuts en Coupe du monde, Leona Klein a complété la belle performance allemande en terminant cinquième (+1,13). L’Australienne Bree Walker a pris la troisième place (+0,54).

Nolte, 28 ans, du BSC Winterberg, a ainsi frappé fort comme elle l’espérait lors de sa première course internationale depuis les Jeux olympiques de Cortina d’Ampezzo. Après avoir pris 0,27 seconde d’avance lors de la première manche, elle a assuré sa victoire grâce à une deuxième descente très propre.

« Je suis vraiment, vraiment satisfaite », a déclaré Nolte, qui se trouvait pourtant « au plus bas de son énergie » après une semaine éprouvante : « Nous pouvons garder cet élan pour le bob à deux. »

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En février, dans le nord de l’Italie, Nolte avait décroché l’argent en monobob et l’or en bob à deux. Cet hiver, elle arbore le logo du BVB sur son bob grâce à un partenariat avec le club. Mais lors des derniers championnats d’Allemagne, elle avait dû s’incliner face à Buckwitz en monobob.

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Pourquoi Laura Nolte arbore-t-elle le logo du BVB sur son bob ?

Le partenariat entre l’athlète de 28 ans et le Borussia Dortmund n’avait été annoncé que peu avant le départ. « C’est vraiment génial de piloter un bob avec le logo du BVB. Ça donne un véritable élan », s’est ensuite enthousiasmée Nolte.

Le Bild rapporte également ces propos : « Je suis fière de faire partie de la famille du BVB. Le Borussia Dortmund est pour moi bien plus qu’un club de football. Le BVB, c’est un peu chez moi et il incarne la passion et un véritable esprit d’équipe. Ce partenariat compte énormément pour moi et constitue un signal fort en faveur du soutien entre différentes disciplines sportives. »

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Les pilotes allemandes font de nouveau figure de grandes favorites cet hiver, d’autant que leurs principales rivales internationales sont absentes : la championne olympique de monobob Elana Meyers Taylor (États-Unis) manquera toute la saison pour des raisons de santé, tandis que Kaillie Humphries (États-Unis), double médaillée de bronze dans le nord de l’Italie, attend son deuxième enfant et fait elle aussi l’impasse sur la saison. L’équipe allemande sera toutefois également privée d’une pilote expérimentée en Coupe du monde, Kim Kalicki, en raison d’une déchirure du ménisque.