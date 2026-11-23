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Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a fait une révélation surprenante sur l'avenir de la star française Michael Olise. Il a évoqué des appels inhabituels reçus par le club de la part du Real Madrid la saison dernière, sur fond de rumeurs envoyant le joueur chez les Merengue.

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Selon le quotidien allemand « Bild », Eberl a dévoilé les détails de l'épisode lors de sa visite à un fan-club du Bayern Munich à Ratingen, dimanche. Il a expliqué que le Real Madrid avait appelé le club bavarois à deux reprises au sujet d'Olise, mais que ces deux appels n'avaient pas pour but de négocier son transfert.

Selon Eberl, le club espagnol voulait seulement confirmer qu'il n'y avait aucun contact concernant le joueur : « Le Real Madrid nous a appelés deux fois pour confirmer qu'il n'y avait eu absolument aucun contact, et qu'il n'y en aurait aucun. » Le club madrilène a également publié un communiqué officiel pour confirmer sa position.

Ces appels sont intervenus après la diffusion, en juillet dernier, d'informations faisant état de la volonté d'Olise de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid.

Selon ces informations, le joueur aurait confié à ses coéquipiers de l'équipe de France, pendant la Coupe du monde, son envie de vivre une nouvelle expérience dans la capitale espagnole.

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Les rumeurs avaient pris de l'ampleur lorsqu'il a été rapporté que Kylian Mbappé avait vanté à Olise les avantages de la vie à Madrid et salué le rôle qu'il pourrait jouer au sein de l'effectif madrilène.

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Bien qu'il ait démenti ces informations, Eberl a reconnu qu'il n'était pas totalement certain, à l'époque, que le joueur resterait au Bayern.

Le directeur sportif est revenu sur une anecdote amusante avec Olise pendant la Coupe du monde : il avait reçu un message du joueur et avait hésité à l'ouvrir, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une photo d'Olise aux côtés de Manu Koné, actuel joueur de la Roma.

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Eberl avait recruté Koné pour le Borussia Mönchengladbach, en provenance de Toulouse, à l'hiver 2021.

Le Bayern Munich tient à conserver Olise, auteur de performances remarquables depuis son arrivée au club à l'été 2024.

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L'ailier français a inscrit 54 buts et délivré 61 passes décisives en 123 matchs officiels, et son contrat actuel court jusqu'à l'été 2029.

La direction du club souhaite prolonger le contrat du joueur, mais les négociations officielles avec ses agents n'ont pas encore commencé, malgré des premiers contacts à l'automne 2025.

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Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a assuré que les discussions débuteraient en temps voulu, tandis qu'Uli Hoeness a indiqué que le club parlerait avec le joueur au cours de la saison pour connaître sa position sur une prolongation.

Dans le même temps, le Bayern doit composer avec une contusion d'Olise à l'avant du pied gauche, subie lors du match nul 1-1 contre Cologne, vendredi soir.

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Les examens ont écarté une blessure grave, mais il est apparu avec des béquilles samedi, chaussé d'une botte médicale spéciale, et suit des soins quotidiens au centre du club.

La participation d'Olise au match de Ligue des champions contre Lille, mercredi, semble peu probable, d'autant que plusieurs éléments offensifs sont absents, parmi lesquels Ismael Saibari, Serge Gnabry et Harry Kane, ainsi qu'Alphonso Davies.