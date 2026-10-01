L'Union européenne de football a confirmé, ce jeudi, avoir reçu du Real Madrid une importante quantité de documents relatifs à l'enquête en cours concernant son rival historique, le Barça, dans l'affaire Negreira.

Dans un bref communiqué publié par l'UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, l'instance a précisé que ses inspecteurs à l'éthique et à la discipline avaient eux aussi reçu ces nouveaux documents, et qu'ils les évalueraient dans le cadre de leur analyse en cours.

Le journal « Mundo Deportivo » rappelle que l'affaire Negreira a éclaté au grand jour le 15 février 2023, après que la radio Radio Barcelona, appartenant au réseau Cadena SER, eut révélé l'existence d'une enquête du ministère public portant sur des irrégularités liées aux déclarations d'Enríquez Negreira auprès du fisc.

L'UEFA avait ouvert en 2023 une procédure préliminaire de collecte d'informations, qui n'a toujours pas été close à ce jour, l'instance ayant estimé qu'il était d'abord nécessaire de connaître la décision pénale rendue dans l'affaire devant la justice espagnole, considérant que celle-ci relève de la compétence d'une juridiction supérieure.

Le Barça avait déjà fourni toutes les informations réclamées par l'UEFA, qui a désigné deux inspecteurs pour suivre le dossier.

Dans cette affaire, l'UEFA ne prendra aucune décision concernant d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'encontre du club catalan, à moins que l'existence d'une corruption sportive ne soit établie devant la justice espagnole.

Comme l'a précisé l'UEFA dans son communiqué publié ce jeudi, elle ajoutera les documents du Real Madrid à ceux dont elle disposait déjà.

L'UEFA disposait de deux autres options, qu'elle a écartées : ouvrir un nouveau dossier ou se dessaisir de l'affaire.

Au Barça, un climat de sérénité prévaut à ce sujet, après qu'il est apparu que l'UEFA s'est contentée d'ajouter les documents du Real Madrid au dossier qu'elle avait déjà ouvert précédemment.



