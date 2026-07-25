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Surprise : Diomandé s'est mis d'accord avec le Real Madrid et Paris en même temps

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La lutte s'intensifie pour la star de la Côte d'Ivoire

Le Real Madrid se rapproche de remporter la course à la signature du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé, joueur de Leipzig, après que le club espagnol a pris la tête de la concurrence pour le recruter lors de l'actuelle période des transferts.

Le journaliste allemand de « Sky Sport » Florian Plettenberg a déclaré ce samedi que Diomandé dispose actuellement de deux accords oraux avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, portant chacun sur un contrat courant au moins jusqu'en 2031, tandis qu'aucun accord oral n'existe entre le joueur et Manchester City.

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Plettenberg a précisé que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont pleinement au courant de la situation actuelle, tandis que de nouveaux contacts ont eu lieu entre les parties aujourd'hui. Le club français reste déterminé à tenter de recruter le joueur, au moment où le Real Madrid intensifie ses démarches pour parvenir à un accord avec Leipzig et a déjà entamé des négociations directes avec le club allemand.

Le journaliste allemand a indiqué que Leipzig est ouvert à la vente du joueur, mais qu'il n'acceptera pas son départ contre 100 millions d'euros, le club estimant que cette somme n'approche même pas la valeur exigée pour céder l'ailier ivoirien.

Le Real travaille activement sur le dossier Diomandé, d'autant plus que les probabilités d'un départ de la star brésilienne Vinicius Junior du club espagnol cet été augmentent.


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