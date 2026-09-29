Surprise dans le contrat de Zidane avec l'équipe de France

Des rapports de presse français ont révélé les détails du salaire perçu par Zinédine Zidane depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, dans un contrat qui réserve une surprise concernant le mode de calcul de ses revenus et les primes liées aux grandes compétitions.

Le site « Foot Mercato », citant le journal « L'Équipe », rapporte : « Zidane touche 300 000 euros par mois avant impôts, soit à peu près le même salaire que celui que percevait Didier Deschamps, malgré les chiffres plus élevés qui avaient circulé auparavant au sujet du salaire de l'entraîneur français. »

La particularité du contrat de Zidane réside dans sa renonciation aux primes liées aux droits à l'image que percevait son prédécesseur après les matches internationaux, ce qui lui permet d'éviter certaines contraintes liées aux partenaires commerciaux de l'équipe de France, bien qu'il soit lié par des contrats publicitaires avec plusieurs marques, au premier rang desquelles « Adidas ».

En contrepartie, la Fédération française de football a mis en place un système prévoyant des primes plus importantes lors des grandes compétitions, en tête desquelles la Coupe du monde et le Championnat d'Europe des nations, faisant de la plus grande partie de l'augmentation potentielle des revenus de Zidane un élément lié aux performances de l'équipe dans ces échéances.

Ainsi, le contrat de Zidane semble reposer sur un salaire mensuel fixe, avec la possibilité de voir ses revenus augmenter sensiblement en cas de succès des Bleus, s'ils parviennent à réaliser de bons résultats lors des grandes compétitions.







