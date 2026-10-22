Sur un dégagement : Kane héros d'un événement historique en Europe

L'Anglais Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, est entré dans l'histoire de la Ligue des champions d'Europe d'une façon inhabituelle, lors du match nul concédé par le géant bavarois face à son hôte Arsenal (2-2), hier soir mercredi, au cours de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Selon le réseau de statistiques « Opta », Kane est devenu le premier joueur à marquer un but, à en délivrer une passe décisive et à exécuter un dégagement aux six mètres, au cours d'un même match de Ligue des champions, depuis le début de la collecte détaillée des données de la compétition lors de la saison 2003-2004.

À lire également

Analyse : le Bayern Munich et Arsenal ne reconnaissent pas les absences, et Kompany change de peau avec facilité

Mbappé égale Zidane et s'approche du record de Benzema

Prochains matchs SCF Bundesliga 12:30 FCB Regarder

L'influence de Kane ne s'est pas limitée à inscrire le deuxième but du Bayern sur penalty, puisqu'il a également délivré le premier but d'Alphonso Davies grâce à une passe en profondeur parfaitement ajustée.

L'international anglais a par ailleurs exécuté lui-même un dégagement aux six mètres contre Arsenal, dans une scène rare pour un attaquant, à partir de laquelle est partie une attaque dangereuse qui a failli offrir un but à l'équipe allemande.

Kane partage la tête du classement des buteurs de la Ligue des champions cette saison, avec un total de 4 buts, en compagnie d'un groupe d'autres joueurs, au premier rang desquels la star de Manchester City, Erling Haaland.

L'équipe bavaroise avait écrasé le club norvégien du Bodø/Glimt (5-0), lors de la première journée de la Ligue des champions, avant de faire match nul face au Viking, norvégien lui aussi (3-3), au cours de la deuxième journée.







