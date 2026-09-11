Les rôles se sont inversés entre le Barça et le Borussia Dortmund, après que Justin Edozamwin a attiré les regards au sein du club allemand, devenant ainsi une cible potentielle pour plusieurs grands clubs européens, au premier rang desquels le Barça, qui a déjà commencé à suivre la progression du jeune joueur.

Selon le journal espagnol Sport, le Borussia Dortmund a pris l'habitude, ces dernières années, de prendre contact avec tous les joueurs de l'académie du Barça qui ont décidé de quitter le centre de formation du club catalan, ou qui rencontraient des difficultés à renouveler leur contrat.

Le club allemand est l'un des clubs les plus réputés dans le développement des jeunes talents et dans le fait de leur offrir une chance de s'illustrer ; il a déjà recruté des joueurs de la trempe de Mateu Morey et Sergio Gómez.

Dortmund a également été en concurrence, il y a quelques mois et jusqu'aux derniers instants, pour s'attacher les services de Dro, avant que le Paris Saint-Germain ne parvienne à trouver un accord avec le Barça pour boucler la transaction.

La situation pourrait désormais connaître un scénario totalement inverse, après que l'émergence de Justin Edozamwin a suscité l'intérêt de plusieurs clubs qui guettent en permanence les nouveaux talents capables d'attirer l'attention grâce à leurs grandes qualités malgré leur jeune âge.

Le joueur se distingue par sa capacité à occuper tous les postes du milieu de terrain, en plus de posséder de grandes qualités physiques, sans pour autant manquer d'une maîtrise remarquable du ballon, sans oublier sa facilité à se projeter dans la surface de réparation et sa capacité à faire trembler les filets.

Edozamwin est un joueur extrêmement complet, qui s'impose avec une nette différence malgré son jeune âge.

Justin représente l'un des cas les plus marquants, puisqu'il a réussi, à seulement 15 ans, à pulvériser de nombreux records au sein du centre de formation du club de Dortmund.

Le joueur est issu de parents nigérians, tandis que son passeport international a poussé trois fédérations à se livrer une concurrence pour l'intégrer dans les rangs de leurs sélections : l'Allemagne, le Nigeria et l'Italie.

Jusqu'à présent, la sélection italienne a réussi à faire jouer Edozamwin dans les compétitions des moins de 16 ans organisées par la Fédération italienne de football et l'Union européenne de football association.

Justin Edozamwin continue de briller avec Dortmund depuis plusieurs mois, et nombre de ses actions se sont répandues sur les réseaux sociaux, la plus marquante étant un but inscrit depuis le milieu du terrain, qui s'est transformé en une séquence largement diffusée.

Des rapports allemands confirment que trois grands clubs européens surveillent le jeune joueur avec un intérêt particulier, parmi lesquels la Juventus et le Milan AC, les deux grands clubs italiens qui semblent prêts à investir dans le jeune talent.

Les mêmes informations indiquent que le Barça possède déjà les premiers rapports concernant Justin, et que le club catalan a donné pour consigne à ses recruteurs de suivre le joueur de près, dans le but d'analyser en détail sa progression, que ce soit lors des grands matchs disputés par Dortmund, ou plus particulièrement lors de ses participations internationales avec la sélection italienne des moins de 16 ans.

Il convient de rappeler que le marché des transferts ne permet pas de finaliser le moindre recrutement d'un joueur ressortissant de l'Union européenne avant qu'il n'ait atteint au moins l'âge de 16 ans.

Néanmoins, les grands clubs établissent, au début de chaque saison, leur première liste de talents ciblés, et dans le cas du Barça, Justin Edozamwin est en tête de la liste des priorités du club.

Les relations entre le Barça et le Borussia Dortmund se caractérisent par une grande fluidité, puisque le club catalan a bouclé, il y a quelques mois, le transfert de Karim Adeyemi.



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