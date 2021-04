Super League : Cadix provoque le Real Madrid

Cadix veut provoquer le Real Madrid à l'instar de ce qu'a fait Leeds contre Liverpool.

Cadix reproduira la position anti-européenne de Leeds United lors de la rencontre du Real Madrid à l'Estadio Ramon de Carranza mercredi soir.

Les joueurs de Leeds portaient des t-shirts avant leur match contre Liverpool lundi sur lequel on pouvait lire «Le football est pour les fans» dans le dos et «Méritez-le» sur le devant.

"Super League? Le football appartient à tout le monde", lira-t-on le message sur le maillot de Cadix.

Osasuna et Valence porteront également des t-shirts anti-Super League

Mercredi soir, avant le match de Cadix et du Real Madrid, Osasuna et Valence montreront leur solidarité avec les clubs ne jouant pas en Super League en affichant le même message que les joueurs de Leeds ont adopté: «Méritez-le».

Il y aura une réunion organisée par LaLiga avec les 17 présidents des clubs touchés par la proposition de Super League européenne dans les prochaines heures, et il semble clair que d'autres manifestations devraient suivre.

Dimanche, 12 équipes au total dont six d'Angleterre, trois d'Espagne et trois d'Italie ont confirmé qu'elles étaient prêtes à rejoindre la nouvelle compétition qui a été conçue pour rivaliser avec l'actuelle Ligue des champions.

Outre les 12 clubs déjà confirmés pour la Super League, la compétition devrait ajouter trois équipes supplémentaires pour atteindre un groupe permanent de 15 équipes, avec cinq autres clubs autorisés à se qualifier chaque année pour la compétition.

Le nouveau format verra 36 équipes participer dans un format de championnat unique pour remplacer la phase de groupes. Chaque équipe disputera un total de 10 matchs à domicile et à l'extérieur, les huit premiers se qualifiant automatiquement pour les huitièmes de finale et ceux terminant entre le neuvième et le 24e disputeront des barrages sous la forme d'un match aller-retour pour décider des huit autres clubs accédant à la phase à élimination directe qui se jouera sous la même forme que la C1 actuelle.