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Venezia vs Inter : avant-match, où voir en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Venezia vs Inter
Venezia
Inter
Serie A

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Venezia vs Inter : heure du coup d'envoi

crest
Serie A - Journée 9
Stadio Pierluigi Penzo

Le match d'aujourd'hui entre Venezia et Inter débutera à 28 oct. 2026, 18:30.

A quelle heure commence le jeu ?

Venezia - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez regarder le match en live stream via la plateforme en vous abonnant ou en vous connectant à votre compte.

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Avant-match

Venezia vs Inter Équipes probables

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicGuilherme Nunes Jesus JuanGuilherme Nunes Jesus JuanR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicP. MazzocchiP. MazzocchiJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsI. ProvedelI. ProvedelC. AugustoC. AugustoA. BastoniA. BastoniY. BisseckY. BisseckF. DimarcoF. DimarcoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiF. EspositoF. EspositoA. BonnyA. Bonny
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
Venezia

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Du côté de Venezia, Davide Nicola doit composer sans Bartol Franjic, Andrea Adorante et Armel Bella-Kotchap, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Filip Stankovic dans les buts, une défense composée de Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno et Antoine Hainaut, un milieu avec Kike Perez, Simon Sohm, Toma Basic et Pasquale Mazzocchi, et un duo offensif John Yeboah - Akor Adams.

L'infirmerie de l'Inter reste chargée : Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard et Curtis Jones sont tous absents. Chivu devrait néanmoins aligner un onze compétitif avec Ivan Provedel dans les buts, une charnière Bisseck-Akanji-Bastoni, et un milieu confié à Barella, Zielinski et Sucic, Calhanoglu laissant sa place. En attaque, Bonny et Francesco Pio Esposito sont attendus titulaires, Thuram débutant sur le banc.

VEN

VEN - Forme

LAZ
D0-2
RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
INT

INT - Forme

PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Venezia présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs, avec trois buts marqués et neuf encaissés. La défaite 1-0 contre Gênes est le résultat le plus récent, qui contraste avec la victoire 1-0 obtenue contre Naples la semaine précédente. Les Lagunari ont également concédé une défaite 3-1 contre l'Atalanta lors de cette série.

L'Inter affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec neuf buts inscrits et huit concédés. Le succès 2-1 en remontada contre la Fiorentina est le résultat le plus récent, précédé d'une victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. La seule défaite de cette série est le revers 4-3 subi contre le Club Bruges en coupe d'Europe.

Face à face

VeneziaNulInter
0
0
5
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
2Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 3 décembre 2025 en Coupe d'Italie, avec une victoire nette de l'Inter 5-1 à domicile. Sur les cinq derniers affrontements recensés, l'Inter domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Venezia, et un bilan de buts très favorable aux Nerazzurri. Le dernier match joué à Venise en Serie A, en janvier 2025, s'était soldé par une victoire 1-0 de l'Inter.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
N
D
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, l'Inter occupe la première place du classement tandis que Venezia est lanterne rouge, ce qui fait de cette rencontre un véritable choc entre les extrêmes de la hiérarchie.

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Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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