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Venezia vs Inter : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Le match d'aujourd'hui entre Venezia et Inter débutera à 28 oct. 2026, 18:30.

A quelle heure commence le jeu ?

Venezia - Inter est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez regarder le match en live stream via la plateforme en vous abonnant ou en vous connectant à votre compte.

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Avant-match

Du côté de Venezia, Davide Nicola doit composer sans Bartol Franjic, Andrea Adorante et Armel Bella-Kotchap, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Filip Stankovic dans les buts, une défense composée de Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno et Antoine Hainaut, un milieu avec Kike Perez, Simon Sohm, Toma Basic et Pasquale Mazzocchi, et un duo offensif John Yeboah - Akor Adams.

L'infirmerie de l'Inter reste chargée : Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard et Curtis Jones sont tous absents. Chivu devrait néanmoins aligner un onze compétitif avec Ivan Provedel dans les buts, une charnière Bisseck-Akanji-Bastoni, et un milieu confié à Barella, Zielinski et Sucic, Calhanoglu laissant sa place. En attaque, Bonny et Francesco Pio Esposito sont attendus titulaires, Thuram débutant sur le banc.

Venezia présente un bilan de deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs, avec trois buts marqués et neuf encaissés. La défaite 1-0 contre Gênes est le résultat le plus récent, qui contraste avec la victoire 1-0 obtenue contre Naples la semaine précédente. Les Lagunari ont également concédé une défaite 3-1 contre l'Atalanta lors de cette série.

L'Inter affiche quatre victoires et une défaite sur ses cinq dernières sorties, avec neuf buts inscrits et huit concédés. Le succès 2-1 en remontada contre la Fiorentina est le résultat le plus récent, précédé d'une victoire 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. La seule défaite de cette série est le revers 4-3 subi contre le Club Bruges en coupe d'Europe.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 3 décembre 2025 en Coupe d'Italie, avec une victoire nette de l'Inter 5-1 à domicile. Sur les cinq derniers affrontements recensés, l'Inter domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Venezia, et un bilan de buts très favorable aux Nerazzurri. Le dernier match joué à Venise en Serie A, en janvier 2025, s'était soldé par une victoire 1-0 de l'Inter.

En Serie A, l'Inter occupe la première place du classement tandis que Venezia est lanterne rouge, ce qui fait de cette rencontre un véritable choc entre les extrêmes de la hiérarchie.

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