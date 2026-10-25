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A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 8 25 oct. 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese - Milan AC est diffusé en exclusivité sur DAZN. Les abonnés DAZN et Sky pourront également suivre la rencontre via la chaîne DAZN 1, disponible au numéro 214 sur Sky. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder le match en direct.

Comment regarder Udinese contre Milan AC avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Udinese vs Milan AC : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 8 25 oct. 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Le match d'aujourd'hui entre Udinese et Milan AC débutera à 25 oct. 2026, 20:45.

Du côté d'Udinese, Kosta Runjaic est privé de David Alaba, Idrissa Gueye et Vakoun Issouf Bayo, tous blessés. Giorgi Chakvetadze devrait être titulaire, Nicolo Bertola ou Oumar Solet assurant la charnière défensive aux côtés de James Abankwah.

Ruben Amorim doit faire face à une vague d'indisponibilités au Milan AC. Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze et Pietro Terracciano sont déjà absents, et Adrien Rabiot, Diego Moreira ainsi que Mario Gila se sont blessés à la veille du match. Gonçalo Ramos a repris l'entraînement collectif et figure dans le onze probable, avec Christian Pulisic et Luka Modric également attendus dans le dispositif d'Amorim.

L'Udinese présente un bilan de cinq matches sans victoire, avec quatre défaites et un nul. Les Frioulans n'ont pas gagné depuis leur match nul 1-1 contre le Pogon Szczecin fin septembre. Sur les cinq derniers matches, ils ont encaissé 11 buts pour seulement 4 marqués, dont une défaite 5-3 contre l'Inter et un revers 3-0 contre le Lecce lors de la dernière journée.

Le Milan AC affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Après des succès probants contre Salzbourg (4-0) et l'Atalanta (3-2), les Rossoneri ont subi une défaite 3-0 contre Bournemouth en Ligue Europa lors de leur dernier match. Ils ont inscrit 8 buts et en ont concédé 7 sur cette période.

Le dernier face-à-face entre les deux équipes remonte au 11 avril 2026 en Serie A, avec une victoire du Milan AC 3-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations, le Milan domine nettement avec trois victoires contre une seule pour Udinese, pour un bilan de buts de 13 marqués contre 2 encaissés. La seule victoire frioulane sur cette série remonte à janvier 2024, lors d'un match disputé à Udine (2-3 pour Milan, match que l'Udinese a perdu).

En Serie A, Udinese occupe la 16e place du classement, dans la zone de relégation, tandis que le Milan AC pointe au 5e rang. L'écart entre les deux formations illustre la différence de trajectoire cette saison, même si les Rossoneri savent qu'un nouveau faux pas pourrait les éloigner du groupe de tête.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.