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SSC Naples vs Roma: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

SSC Naples vs Roma
SSC Naples
Roma
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre SSC Naples et Roma, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Serie A - Journée 8
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Napoli - Roma est diffusé en direct sur DAZN. Les options pour regarder le match en live stream sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder SSC Naples contre Roma avec un VPN

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SSC Naples vs Roma : heure du coup d'envoi

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Serie A - Journée 8
Diego Armando Maradona

Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Roma débutera à 24 oct. 2026, 18:00.

SSC Naples vs Roma Équipes probables

4-3-3
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
page.match.formation.title
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
A. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. BadiashileB. BadiashileR. MarinR. MarinS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaK. De BruyneK. De BruyneR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoP. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaB. CristanteB. Cristanteteam-logoWesleyN. PisilliN. Pisilliteam-logoE. LulliM. de RoonM. de RoonM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-3-3
SSC Naples

Onze de départ

Roma

Entraineur

  • M. Allegri
  • G. Gasperini

Du côté de Naples, Massimiliano Allegri est privé d'Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres et Alisson Santos. Le onze probable alignerait Milinkovic-Savic dans les buts, avec Di Lorenzo, Badiashile, Marin et Olivera en défense, De Bruyne, McTominay et Lobotka au milieu, et Politano, Hojlund et Lang en attaque.

La Roma se présente sans Svilar, Koné, Dybala et Pellegrini, tous blessés. Gasperini devrait s'appuyer sur Gollini dans les cages, une défense à trois composée de Mancini, Hermoso et N'Dicka, et un milieu de terrain incluant Pisilli, De Roon, Wesley et Lulli, avec Soulé et Cristante dans l'axe derrière Malen.

NAP

NAP - Forme

FIO
N1-1
FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ROM

ROM - Forme

INT
N2-2
COM
N0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
SBR
V4-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Naples affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Azzurri est une victoire 4-3 contre Bodø/Glimt en Ligue des Champions, après une défaite 1-0 à Venise en Serie A. Sur cette série, Naples a inscrit neuf buts et en a encaissé sept, avec des résultats trop irréguliers pour rassurer pleinement.

La Roma présente un bilan plus solide : trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Giallorossi ont battu le Slovan Bratislava 4-0 et le Genoa 2-0, avant de concéder un revers 4-3 contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Sur cette période, Rome a marqué neuf buts et en a concédé sept, avec une régularité en championnat qui tranche avec les sorties européennes.

Face à face

SSC NaplesNulRoma
2
3
0
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
FDM
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
FDM
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FDM
Serie A
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 15 février 2026, un match nul 2-2 au Maradona en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations directes, Naples compte deux victoires contre une pour la Roma, avec deux matchs nuls. Les rencontres récentes ont tendance à être serrées, avec des écarts de but souvent réduits.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
N
V
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
7610144+1019
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
N
N
V
V
4
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
N
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
N
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
D
N
V
V
V
9
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
D
N
V
D
N
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
7313107+310
D
V
N
V
D
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
N
D
V
N
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
15
BologneBologneBOL
7124610-45
D
V
N
D
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
N
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
N
V
D
19
ParmeParmePAR
7115413-94
D
D
V
D
N
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, Naples occupe la dixième place, tandis que la Roma pointe au troisième rang du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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