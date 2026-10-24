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A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Napoli - Roma est diffusé en direct sur DAZN. Les options pour regarder le match en live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder SSC Naples contre Roma avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

SSC Naples vs Roma : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Le match d'aujourd'hui entre SSC Naples et Roma débutera à 24 oct. 2026, 18:00.

Du côté de Naples, Massimiliano Allegri est privé d'Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres et Alisson Santos. Le onze probable alignerait Milinkovic-Savic dans les buts, avec Di Lorenzo, Badiashile, Marin et Olivera en défense, De Bruyne, McTominay et Lobotka au milieu, et Politano, Hojlund et Lang en attaque.

La Roma se présente sans Svilar, Koné, Dybala et Pellegrini, tous blessés. Gasperini devrait s'appuyer sur Gollini dans les cages, une défense à trois composée de Mancini, Hermoso et N'Dicka, et un milieu de terrain incluant Pisilli, De Roon, Wesley et Lulli, avec Soulé et Cristante dans l'axe derrière Malen.

Naples affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. La dernière sortie des Azzurri est une victoire 4-3 contre Bodø/Glimt en Ligue des Champions, après une défaite 1-0 à Venise en Serie A. Sur cette série, Naples a inscrit neuf buts et en a encaissé sept, avec des résultats trop irréguliers pour rassurer pleinement.

La Roma présente un bilan plus solide : trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Giallorossi ont battu le Slovan Bratislava 4-0 et le Genoa 2-0, avant de concéder un revers 4-3 contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Sur cette période, Rome a marqué neuf buts et en a concédé sept, avec une régularité en championnat qui tranche avec les sorties européennes.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 15 février 2026, un match nul 2-2 au Maradona en Serie A. Sur les cinq dernières confrontations directes, Naples compte deux victoires contre une pour la Roma, avec deux matchs nuls. Les rencontres récentes ont tendance à être serrées, avec des écarts de but souvent réduits.

En Serie A, Naples occupe la dixième place, tandis que la Roma pointe au troisième rang du classement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.