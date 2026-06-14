Les chaînes TV et options de live stream pour suivre Pays-Bas vs Japon en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Pays-Bas contre Japon avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Pays-Bas vs Japon : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Pays-Bas et Japon débutera à 14 juin 2026, 22:00.





Du côté des Pays-Bas, Ronald Koeman devrait aligner un onze de départ avec Bart Verbruggen dans les buts, une défense composée de Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven, et un milieu animé par Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong et Tijjani Reijnders. Cody Gakpo, Crysencio Summerville et Donyell Malen forment le trio offensif prévu. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe néerlandais.

Pour le Japon, Hajime Moriyasu devrait s'appuyer sur Zion Suzuki dans les buts, une défense à quatre avec Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito et Junya Ito, et un milieu composé de Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Takefusa Kubo et Ao Tanaka. Ayase Ueda est attendu en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans l'effectif, bien que des mises à jour puissent intervenir à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les Pays-Bas affichent un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur leurs cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre l'Ouzbékistan le 8 juin 2026 en match amical. Ils ont également battu la Norvège 2-1 et écrasé la Lituanie 4-0 lors de la phase de qualification pour la Coupe du monde. Un revers 0-1 contre l'Algérie en amical le 3 juin 2026 constitue leur seule défaite récente. Au total sur ces cinq rencontres, l'Oranje a inscrit neuf buts et en a concédé quatre.

Le Japon présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires consécutives. La plus récente est un succès 1-0 contre l'Islande le 31 mai 2026. Les Samouraïs Bleus ont également battu l'Angleterre 1-0 à Wembley et l'Écosse 1-0 en mars 2026, puis dominé la Bolivie 3-0 et le Ghana 2-0 en novembre 2025. Sur cette série, le Japon a marqué sept buts et n'en a concédé aucun, signant cinq clean sheets consécutifs.





Le match le plus récent entre les deux sélections remonte au 16 novembre 2013, un match amical qui s'était soldé par un nul 2-2, les Pays-Bas recevant à domicile. Avant cela, les Néerlandais avaient battu le Japon 1-0 lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2010 le 19 juin. Le troisième et dernier duel répertorié est une victoire 3-0 des Pays-Bas en amical en septembre 2009. Sur les trois confrontations connues, les Pays-Bas n'ont pas perdu, avec deux victoires et un nul, pour un total de six buts marqués contre deux encaissés.





Dans le Groupe F de la Coupe du monde 2026, le Japon occupe la première place et les Pays-Bas la deuxième avant le coup d'envoi de ce premier match.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.