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Monza vs SSC Naples : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 15:45 Stadio Brianteo

Le match d'aujourd'hui entre Monza et SSC Naples débutera à 28 oct. 2026, 20:45.

Sur quelle chaîne passe Monza vs Naples

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Avant-match

Du côté de Monza, Ivan Juric devra se passer de Matteo Pessina, Jan Ziolkowski et Yvan Kouadio Maye, tous blessés. Le onze probable aligné par le technicien croate comprend Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas et Varela.

Le Napoli arrive à Monza avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres et Alisson Santos sont indisponibles sur blessure, auxquels s'ajoutent désormais Benoit Badiashile et Leonardo Spinazzola, tous deux touchés musculairement lors du match contre la Roma. Massimiliano Allegri, suspendu deux journées par le Juge Sportif, ne sera pas sur le banc. Le onze probable côté napolitain devrait voir Meret dans les buts, avec Di Lorenzo, Rafa Marin, Beukema et Olivera en défense, Anguissa, McTominay et De Bruyne au milieu, et Politano, Hoejlund et Noa Lang en attaque.

Monza aborde ce match dans une forme préoccupante, avec un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Brianzoli restent sur une défaite 3-2 contre Torino et n'ont gagné que face à Cagliari sur ce dernier cycle. Ils ont marqué 12 buts mais en ont encaissé 13, un équilibre défensif qui laisse à désirer.

Le Napoli présente un bilan contrasté : une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Azzurri ont partagé les points avec la Roma sur le score de 3-3 lors de leur dernière sortie en championnat, après avoir battu Bodø/Glimt 4-3 en Ligue des Champions. La défaite 1-0 à Venezia reste une entorse difficile à expliquer pour une équipe de ce niveau. Naples a inscrit 11 buts et en a concédé 10 sur cette séquence, signe d'une équipe capable du meilleur comme du pire.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 19 avril 2025, quand Naples s'était imposé 1-0 sur la pelouse du Brianteo en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Naples affiche un avantage net avec trois victoires contre deux pour Monza, pour un bilan de buts de 7 inscrits contre 6 encaissés. La rencontre à domicile la plus récente pour Naples s'était soldée par une victoire 2-0.

En Serie A, Monza occupe la 15e place du classement, tandis que Naples pointe au 10e rang. L'écart entre les deux formations illustre la différence de dynamique, même si les Napolitains n'ont pas encore trouvé leur meilleur niveau cette saison.

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