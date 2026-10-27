France DAZN Canada Fubo

Milan AC vs Bologne : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 San Siro

Le match d'aujourd'hui entre Milan AC et Bologne débutera à 28 oct. 2026, 18:30.

Où regarder le match aujourd'hui ?

Milan - Bologna est diffusé en exclusivité sur DAZN. Le match est accessible en streaming via l'application ou le site de la plateforme, sur tous vos appareils compatibles.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Avant-match

Du côté du Milan, Ruben Amorim est privé d'un groupe conséquent : Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, Adrien Rabiot, Diego Moreira, Mario Gila, Pietro Terracciano, Samuel Chukwueze et Ruben Loftus-Cheek sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Maignan dans les buts, une défense composée de De Winter, Pavlovic, Tomori et Estupinan, un milieu avec Hutchinson, Musah, Jashari et Bartesaghi, et le duo offensif Pulisic - Cisse.

Le Bologna doit quant à lui faire sans Emil Holm, Riccardo Orsolini, Roberto Piccoli et Jay Enem. Palladino devrait s'appuyer sur Skorupski dans les buts, une défense à trois avec Casale, Darmian et Theate, et un secteur offensif animé par Bernardeschi, Mbangula et Odgaard.

Le Milan affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, avec quinze buts marqués et sept encaissés. La dernière rencontre s'est conclue par un succès 2-0 à Udine en Serie A. Dans cette série, les rossoneri ont également battu l'Atalanta 3-2 et le Salzburg 4-0, avant de concéder une lourde défaite 3-0 contre Bournemouth en Ligue Europa.

Le Bologna présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs, avec cinq buts inscrits et sept concédés. La dernière sortie est une victoire 2-0 contre Cagliari en Serie A. Avant cela, les rossoblù avaient subi une défaite 3-1 contre l'Inter et concédé des nuls contre Torino et Sassuolo.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 3 février 2026 en Serie A, avec une victoire du Milan 3-0 sur le terrain du Bologna. Sur les cinq dernières confrontations directes, le Milan s'impose comme l'équipe dominante avec trois succès, contre un seul pour le Bologna, ce dernier obtenu en Coupe d'Italie à San Siro en mai 2025. Le bilan offensif global penche nettement en faveur des milanais sur cette période.

En Serie A, le Milan occupe la quatrième place, solidement installé dans le groupe de tête qui se dispute les places européennes. Le Bologna pointe en treizième position, dans une zone intermédiaire où chaque point compte pour s'éloigner de la zone dangereuse — ce qui donne à cette rencontre un enjeu différent pour chacune des deux équipes.

Comment utiliser un VPN

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.