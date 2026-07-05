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Mexico vs Angleterre: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Mexico vs Angleterre
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Mexico et Angleterre, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Mexique vs Angleterre est diffusé en France sur beIN SPORTS 1 et en streaming sur beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Les options pour regarder le match en direct sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Mexico contre Angleterre avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Mexico vs Angleterre : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Mexico et Angleterre débutera à 6 juil. 2026, 02:00.

Mexico vs Angleterre Équipes probables

4-3-3
Mexico crest
Mexico
MEX
Formation
Angleterre crest
Angleterre
ANG
4-2-3-1
1J. Rangel23J. Gallardo5J. Vasquez2J. Sanchez3C. Montes7L. Romo6E. Lira19G. Mora16J. Quinones25R. Alvarado9R. Jimenez1J. Pickford25D. Spence2E. Konsa6M. Guehi3N. O'Reilly8E. Anderson4D. Rice7B. Saka10J. Bellingham18A. Gordon9H. Kane
Angleterre crest
Angleterre
ANG
4-3-3
Mexico

Onze de départ

Angleterre

Entraineur

  • Javier Aguirre Onaindía
  • T. Tuchel

Du côté mexicain, Javier Aguirre dispose d'un groupe au complet. Aucune blessure ni suspension n'est à signaler, et le onze probable alignerait Rangel dans les buts, une défense à quatre avec Sanchez, Montes, Vasquez et Gallardo, un milieu composé de Romo, Lira et Mora, et un trio offensif Alvarado, Jimenez, Quinones.

Thomas Tuchel devrait s'appuyer sur Pickford, Spence, Konsa, Guehi et O'Reilly en défense, avec Rice et Anderson au milieu, et Saka, Bellingham, Gordon derrière Kane en attaque. Aucune blessure ni suspension confirmée n'est à déplorer dans le camp anglais à ce stade. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles
MEX

MEX - Forme

SER
V5-1
RSA
V2-0
CDS
V1-0
CZE
V0-3
ECU
V2-0
But marqué (encaissé)
13/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
ANG

ANG - Forme

COR
V3-0
CRO
V4-2
GHA
N0-0
PAN
V0-2
COD
V2-1
But marqué (encaissé)
11/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le Mexique affiche cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues. El Tri a remporté ses quatre rencontres de Coupe du monde, avec un bilan de 13 buts marqués et un seul encaissé, lors d'un match amical contre la Serbie. La victoire la plus récente, 2-0 face à l'Équateur le 1er juillet, confirme une solidité défensive remarquable à ce stade du tournoi.

L'Angleterre présente un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Le match nul 0-0 contre le Ghana en phase de groupes reste la seule ombre au tableau. Les Three Lions ont marqué neuf buts et en ont concédé trois, dont la victoire 4-2 contre la Croatie lors du premier match de groupe et le succès 2-1 arraché contre la RD Congo le 1er juillet.

MEX

Derniers matches

ANG

0

0

Nul

2

Victoires

1

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
2/2
Les deux équipes ont marqué
1/2

Les deux équipes se sont affrontées à deux reprises selon les données disponibles, les deux fois en match amical et sur sol anglais. La rencontre la plus récente remonte au 24 mai 2010, avec une victoire 3-1 de l'Angleterre. Avant cela, les Anglais s'étaient imposés 4-0 le 25 mai 2001. L'Angleterre a donc remporté les deux confrontations pour un total combiné de 7-1. Ce huitième de finale constitue leur première rencontre en compétition officielle dans le jeu de données.

Le Mexique a terminé en tête du Groupe A, tandis que l'Angleterre a remporté le Groupe L.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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