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Lazio Rome vs Parme: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Lazio Rome vs Parme
Lazio Rome
Parme
Serie A

Comment regarder le match de Serie A entre Lazio Rome et Parme, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Serie A - Journée 8
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Lazio - Parme est diffusé en direct sur DAZN. Abonnez-vous ou connectez-vous à la plateforme pour regarder le match en live stream.

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Comment regarder Lazio Rome contre Parme avec un VPN

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Lazio Rome vs Parme : heure du coup d'envoi

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Serie A - Journée 8
Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Lazio Rome et Parme débutera à 24 oct. 2026, 20:45.

Lazio Rome vs Parme Équipes probables

4-3-3
Lazio Rome crest
Lazio Rome
LAZ
page.match.formation.title
Parme crest
Parme
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parme crest
Parme
PAR
4-3-3
Lazio Rome

Onze de départ

Parme

Entraineur

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

Du côté de la Lazio, Gattuso doit composer sans Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri et Kenneth Taylor, tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Mandas dans les buts, une défense composée de Sutalo, Provstgaard, Tavares et Floriani Mussolini, un milieu Dele-Bashiru, Belahyane et Frattesi, avec Zaccagni, Isaksen et Noslin en attaque.

Pour Parme, Gilardino est privé de Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist et Lautaro Valenti. La composition probable des Ducali verrait Corvi dans les buts, Del Prato, Troilo, Diego Carlos et Valeri en défense, Bernabe, Britschgi et Fabbian au milieu, avec Keita, Romero et El Bilal Touré en attaque.

LAZ

LAZ - Forme

VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
N3-3
MON
V3-1
JUV
V0-3
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
PAR

PAR - Forme

MON
N1-1
COM
D2-1
GEN
V2-1
INT
D3-0
TOR
D0-3
But marqué (encaissé)
4/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Lazio présente un bilan de quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Les Biancocelesti ont conclu cette série par un succès 3-0 à Turin contre la Juventus en Serie A, après avoir battu Monza 3-1 et Venise 2-0. La solidité défensive est frappante : la Lazio n'a concédé qu'un seul but en cinq matchs officiels, tout en en inscrivant dix.

Parme, en revanche, affiche trois défaites pour une victoire et un nul sur la même période. Après un succès 2-1 contre Gênes, les Ducali ont subi deux revers consécutifs : 3-0 contre l'Inter, puis 3-0 à domicile contre Turin. En cinq matchs, ils ont marqué trois buts et en ont encaissé huit.

Face à face

Lazio RomeNulParme
2
2
1
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
Parme badge
Parme
PAR
1
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
0
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
FDM
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
2
Parme badge
Parme
PAR
2
FDM
Serie A
Parme badge
Parme
PAR
3
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
FDM
Serie A
Lazio Rome badge
Lazio Rome
LAZ
1
Parme badge
Parme
PAR
0
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 4 avril 2026 en Serie A, à Rome, et s'est conclu sur un match nul 1-1. Sur les cinq dernières confrontations, la Lazio compte deux victoires contre une pour Parme, avec deux nuls. Le bilan offensif global de ces cinq rencontres est de six buts pour la Lazio et cinq pour Parme.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
N
V
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
7610144+1019
V
V
V
N
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
N
N
V
V
4
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
N
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
N
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
8
CagliariCagliariCGL
741267-113
D
N
V
V
V
9
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
D
N
V
D
N
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
7313107+310
D
V
N
V
D
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
N
D
V
N
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
15
BologneBologneBOL
7124610-45
D
V
N
D
N
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
N
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
N
V
D
19
ParmeParmePAR
7115413-94
D
D
V
D
N
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, la Lazio occupe la deuxième place du classement, tandis que Parme est dix-neuvième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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