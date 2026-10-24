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A quelle heure commence le jeu ?

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

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Comment regarder Lazio Rome contre Parme avec un VPN

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Lazio Rome vs Parme : heure du coup d'envoi

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

Le match d'aujourd'hui entre Lazio Rome et Parme débutera à 24 oct. 2026, 20:45.

Du côté de la Lazio, Gattuso doit composer sans Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Matteo Cancellieri et Kenneth Taylor, tous indisponibles pour blessure. Le onze probable alignerait Mandas dans les buts, une défense composée de Sutalo, Provstgaard, Tavares et Floriani Mussolini, un milieu Dele-Bashiru, Belahyane et Frattesi, avec Zaccagni, Isaksen et Noslin en attaque.

Pour Parme, Gilardino est privé de Hans Nicolussi Caviglia, Pontus Almqvist et Lautaro Valenti. La composition probable des Ducali verrait Corvi dans les buts, Del Prato, Troilo, Diego Carlos et Valeri en défense, Bernabe, Britschgi et Fabbian au milieu, avec Keita, Romero et El Bilal Touré en attaque.

La Lazio présente un bilan de quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Les Biancocelesti ont conclu cette série par un succès 3-0 à Turin contre la Juventus en Serie A, après avoir battu Monza 3-1 et Venise 2-0. La solidité défensive est frappante : la Lazio n'a concédé qu'un seul but en cinq matchs officiels, tout en en inscrivant dix.

Parme, en revanche, affiche trois défaites pour une victoire et un nul sur la même période. Après un succès 2-1 contre Gênes, les Ducali ont subi deux revers consécutifs : 3-0 contre l'Inter, puis 3-0 à domicile contre Turin. En cinq matchs, ils ont marqué trois buts et en ont encaissé huit.

Le dernier affrontement entre les deux clubs remonte au 4 avril 2026 en Serie A, à Rome, et s'est conclu sur un match nul 1-1. Sur les cinq dernières confrontations, la Lazio compte deux victoires contre une pour Parme, avec deux nuls. Le bilan offensif global de ces cinq rencontres est de six buts pour la Lazio et cinq pour Parme.

En Serie A, la Lazio occupe la deuxième place du classement, tandis que Parme est dix-neuvième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.