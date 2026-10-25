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Inter vs Fiorentina: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter vs Fiorentina
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Comment regarder le match de Serie A entre Inter et Fiorentina, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Le match Inter - Fiorentina est diffusé en direct sur DAZN. Les options de diffusion disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Inter vs Fiorentina : heure du coup d'envoi

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Serie A - Journée 8
Giuseppe Meazza

Le match d'aujourd'hui entre Inter et Fiorentina débutera à 25 oct. 2026, 12:30.

Inter vs Fiorentina Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoA. JimenezA. JimenezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter

Onze de départ

Fiorentina

Entraineur

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

Du côté de l'Inter, Chivu devra se passer de Curtis Jones, Lautaro Martinez, John Stones, Benjamin Pavard et Luis Henrique, tous indisponibles sur blessure. Le onze probable voit Ivan Provedel dans les buts, une défense à trois composée d'Akanji, Bisseck et Bastoni, et un milieu articulé autour de Barella, Calhanoglu et Sucic. En attaque, Pio Esposito est pressenti pour débuter aux côtés de Thuram.

La Fiorentina de Paolo Vanoli est privée de Fabiano Parisi, Arthur Atta et Luca Ranieri. Le onze probable alignerait De Gea dans les buts, une défense à quatre avec Jimenez, Dragusin, Pongracic et Dodo, et un trio offensif formé de Mastantuono, Pellegrino et Njie.

INT

INT - Forme

LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FIO

FIO - Forme

VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
N1-1
GEN
D2-1
COM
D1-3
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

L'Inter aborde ce match sur une série de quatre victoires en cinq rencontres toutes compétitions confondues, avec une seule défaite lors de ce bilan récent. Les Nerazzurri ont battu le Shakhtar Donetsk 1-0 en Ligue des champions lors de leur dernier match, et avaient auparavant disposé de Bologne 3-1 en Serie A. Sur ces cinq matchs, l'Inter a inscrit dix buts et en a concédé huit.

La Fiorentina traverse une période difficile avec deux défaites et un nul sur ses trois derniers matchs de championnat. Leur dernier résultat est une défaite 1-3 contre Como, précédée d'une défaite 2-1 à Gênes. Sur cinq rencontres, les Viola ont marqué sept buts et en ont encaissé neuf, ce qui illustre une fragilité des deux côtés du terrain.

Face à face

InterNulFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
7Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsque Fiorentina et Inter s'étaient quittés sur un match nul 1-1. Avant cela, l'Inter avait largement dominé les confrontations à domicile avec des succès 3-0 et 2-1 lors des deux saisons précédentes. Sur les cinq derniers face-à-face en Serie A, l'Inter compte trois victoires, un nul et une défaite.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
2
InterInterINT
7610219+1219
V
V
N
V
V
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
N
V
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
10
Juventus FCJuventus FCJUV
732298+111
D
N
V
D
N
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
N
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
N
V
D
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Serie A, l'Inter occupe la deuxième place du classement et s'affirme comme l'un des prétendants au titre, tandis que la Fiorentina, dix-huitième, lutte pour quitter la zone de relégation. L'écart entre les deux équipes illustre parfaitement les trajectoires opposées de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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