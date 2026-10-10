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Inter Miami CF vs DC United: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Inter Miami CF vs DC United
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Comment regarder le match de Major League Soccer entre Inter Miami CF et DC United, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Inter Miami vs DC United est diffusé en direct sur Apple TV. Les options de live stream sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Inter Miami CF contre DC United avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Inter Miami CF vs DC United : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Inter Miami CF et DC United débutera à 11 oct. 2026, 01:30.

Inter Miami CF vs DC United Équipes probables

Entraineur

  • K. Gonzalez

Du côté d'Inter Miami, Kily Gonzalez n'a pas encore communiqué de composition probable, et aucune information sur les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment. Des précisions sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Pour DC United, René Weiler est dans la même situation : ni onze probable, ni liste des absents n'ont été confirmés. Les mises à jour seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

MIA

MIA - Forme

CHI
N1-1
NSC
N2-2
CRU
V2-0
SDI
N2-2
COL
D2-1
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
DCU

DCU - Forme

COL
V2-1
ATL
N0-0
CLT
D1-2
VAN
N3-3
SCP
D0-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Inter Miami affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par une défaite 2-1 contre Columbus Crew, et ils ont partagé les points à trois reprises en MLS, notamment contre San Diego FC (2-2) et Nashville SC (2-2). Leur seul succès dans cette période est venu en Campeones Cup face à Cruz Azul (2-0). Miami a inscrit huit buts et en a concédé six sur cet intervalle.

DC United présente un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur leurs cinq dernières rencontres. Leur sortie la plus récente s'est conclue par une défaite 0-1 en match amical contre Paderborn. En MLS, ils ont arraché un nul 3-3 face aux Vancouver Whitecaps et perdu 1-2 contre Charlotte FC. Leur seule victoire en championnat sur cette série est venue contre Columbus Crew. United a marqué six buts et en a concédé sept.

Face à face

Inter Miami CFNulDC United
4
1
0
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
DC United badge
DC United
DCU
2
FDM
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FDM
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
DC United badge
DC United
DCU
0
FDM
Major League Soccer
DC United badge
DC United
DCU
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FDM
10Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes remonte au 7 mars 2026, lorsqu'Inter Miami s'est imposé 2-1 à DC United en MLS. Sur les cinq derniers duels directs, Miami mène avec trois victoires, contre un nul et une défaite. DC United a toutefois tenu Miami en échec 1-1 en août 2025.

MLS Est

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Nashville SCNashville SCNSC
2718635521+3460
V
V
N
D
N
2
New England RevolutionNew England RevolutionNER
2714494536+946
D
V
V
V
D
3
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
27121056450+1446
D
N
N
N
N
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2713684939+1045
V
V
D
D
N
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2712784738+943
D
V
N
V
N
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
27116105444+1039
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
27104134864-1634
D
D
V
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
2796123451-1733
D
V
V
D
N
9
New York City FCNew York City FCNYC
2789104136+533
N
D
V
D
N
10
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
268995564-933
D
N
N
D
D
11
DC UnitedDC UnitedDCU
2661283442-830
N
D
N
V
N
12
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2785143943-429
V
V
D
D
V
13
Toronto FCToronto FCTFC
27611103951-1229
D
D
D
V
N
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2776143245-1327
N
V
N
D
N
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2766153454-2024
V
D
D
D
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

En MLS Est, Inter Miami occupe la troisième place, ce qui les place directement dans la course aux playoffs à l'approche des dernières journées. DC United est onzième, en dehors des places qualificatives, avec peu de marge pour se relancer.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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