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A quelle heure commence le jeu ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de streaming sont disponibles via les liens ci-dessous.

Comment regarder FC Barcelone contre Real Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

FC Barcelone vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Real Madrid débutera à 25 oct. 2026, 21:00.

Du côté barcelonais, Hansi Flick devra se passer de Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen et Eric Garcia, tous blessés. Le onze probable alignerait Joan Garcia dans les buts, devant une défense composée de Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo et Xavi Espart. Le milieu de terrain serait animé par Anthony Gordon, Fermin Lopez et Pedri, avec Lamine Yamal, Rodri et Raphinha en attaque.

José Mourinho sera privé de Vinicius Junior, suspendu, ainsi que de Rodrygo et Raul Asencio, forfaits sur blessure. La composition probable du Real Madrid verrait Thibaut Courtois dans les buts, une défense à quatre avec Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, un milieu composé d'Arda Guler, Yan Diomandé, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, et un duo offensif formé de Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Barcelone affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club catalan reste sur une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais avait auparavant enchaîné les succès, notamment un large 5-2 à Séville et un 4-1 contre Galatasaray. Sur ces cinq rencontres, le Barça a inscrit 15 buts et en a concédé 9.

Le Real Madrid présente quant à lui un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Après leur revers 2-1 contre l'Atlético de Madrid fin septembre, les Madrilènes ont enchaîné quatre succès consécutifs, dont un 4-1 contre le RB Leipzig et un autre 4-1 face au FC Séville. Madrid a marqué 12 buts et en a concédé 3 sur cette période.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026, en LaLiga, avec une victoire du Barça 2-0 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Barcelone s'impose avec trois victoires contre une pour le Real Madrid, un match ayant également tourné en faveur du Barça lors de la Supercoupe 3-2 en janvier 2026. Le seul succès madrilène dans cet échantillon date d'octobre 2025, un 2-1 au Santiago Bernabéu.

En LaLiga, Barcelone occupe la première place du classement, tandis que le Real Madrid pointe en troisième position. Ce Clasico oppose donc le leader incontesté du championnat à une équipe qui devra impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.