Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
LaLiga
team-logoFC Barcelone
Spotify Camp Nou
team-logoReal Madrid
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Disney+
GOAL-e
Avec le concours de

FC Barcelone vs Real Madrid: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga

Comment regarder le match de LaLiga entre FC Barcelone et Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

FranceDAZN
CanadaTSN+

A quelle heure commence le jeu ?

crest
LaLiga - Journée 10
Spotify Camp Nou
Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Les options de streaming sont disponibles via les liens ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Disney+

Disney+

Cliquez ic

Comment regarder FC Barcelone contre Real Madrid avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

FC Barcelone vs Real Madrid : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 10
Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Real Madrid débutera à 25 oct. 2026, 21:00.

FC Barcelone vs Real Madrid Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéA. GulerA. GulerYan DiomandéYan DiomandéAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniF. ValverdeF. ValverdeJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Du côté barcelonais, Hansi Flick devra se passer de Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen et Eric Garcia, tous blessés. Le onze probable alignerait Joan Garcia dans les buts, devant une défense composée de Gerard Martin, Pau Cubarsi, Joao Cancelo et Xavi Espart. Le milieu de terrain serait animé par Anthony Gordon, Fermin Lopez et Pedri, avec Lamine Yamal, Rodri et Raphinha en attaque.

José Mourinho sera privé de Vinicius Junior, suspendu, ainsi que de Rodrygo et Raul Asencio, forfaits sur blessure. La composition probable du Real Madrid verrait Thibaut Courtois dans les buts, une défense à quatre avec Dean Huijsen, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, un milieu composé d'Arda Guler, Yan Diomandé, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, et un duo offensif formé de Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

BAR

BAR - Forme

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
But marqué (encaissé)
17/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
But marqué (encaissé)
14/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Barcelone affiche un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq dernières sorties. Le club catalan reste sur une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais avait auparavant enchaîné les succès, notamment un large 5-2 à Séville et un 4-1 contre Galatasaray. Sur ces cinq rencontres, le Barça a inscrit 15 buts et en a concédé 9.

Le Real Madrid présente quant à lui un bilan de quatre victoires pour une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Après leur revers 2-1 contre l'Atlético de Madrid fin septembre, les Madrilènes ont enchaîné quatre succès consécutifs, dont un 4-1 contre le RB Leipzig et un autre 4-1 face au FC Séville. Madrid a marqué 12 buts et en a concédé 3 sur cette période.

Face à face

FC BarceloneNulReal Madrid
4
0
1
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
Super Coupe
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
Coupe du Roi
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 10 mai 2026, en LaLiga, avec une victoire du Barça 2-0 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Barcelone s'impose avec trois victoires contre une pour le Real Madrid, un match ayant également tourné en faveur du Barça lors de la Supercoupe 3-2 en janvier 2026. Le seul succès madrilène dans cet échantillon date d'octobre 2025, un 2-1 au Santiago Bernabéu.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
8
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
N
D
V
V
9
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
N
D
N
D
11
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
N
D
D
13
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
14
ElcheElcheELC
102441417-310
V
N
N
V
D
15
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
16
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
N
N
V
D
18
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
102261214-28
D
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
10136717-106
D
N
N
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, Barcelone occupe la première place du classement, tandis que le Real Madrid pointe en troisième position. Ce Clasico oppose donc le leader incontesté du championnat à une équipe qui devra impérativement s'imposer pour rester dans la course au titre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google