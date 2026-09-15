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FC Barcelone vs Racing Santander: tout savoir du match, où regarde en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

FC Barcelone vs Racing Santander
FC Barcelone
Racing Santander
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Comment regarder le match de LaLiga entre FC Barcelone et Racing Santander, en direct ? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi et où regarde en direct.

FC Barcelone vs Racing Santander : heure du coup d'envoi

crest
LaLiga - Journée 6
Spotify Camp Nou

Le match d'aujourd'hui entre FC Barcelone et Racing Santander débutera à 16 sept. 2026, 21:30.

Où regarder le match ?

Ce match de LaLiga entre Barcelone et Racing Santander est diffusé en direct sur DAZN et Disney+. Retrouvez les options de streaming ci-dessous pour ne rien manquer du coup d'envoi.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour trouver des informations sur l'utilisation d'un VPN.

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Aperçu du match

FC Barcelone vs Racing Santander Équipes probables

4-3-3
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
FC Barcelone

Onze de départ

Racing Santander

Entraineur

  • H. Flick
  • J. Lopez

Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick devrait aligner un onze composé de Joan Garcia, Xavi Espart, Gerard Martin, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha et Anthony Gordon. Roony Bardghji et Frenkie de Jong sont absents sur blessure et ne seront pas disponibles pour cette rencontre.

Racing Santander devrait s'appuyer sur le onze suivant : Julen Agirrezabala, Jeanuel Belocian, Pablo Ramon, Alvaro Mantilla, Jorge Salinas, Ivan Martin, Sergio Canales, Pablo Garcia, Matteo Prati, Inigo Vicente et Yassir Zabiri. André Almeida est suspendu, tandis qu'Andres Martin et Simon Eriksson sont forfaits sur blessure.

BAR

BAR - Forme

ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
But marqué (encaissé)
21/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SAN

SAN - Forme

VIL
N2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le FC Barcelone présente un bilan de cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Lors de leur dernière sortie, les Catalans se sont imposés 4-2 à Levante en LaLiga. Auparavant, ils avaient écrasé Feyenoord 5-1 en Ligue des Champions et Valencia 5-0 en championnat. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a inscrit 17 buts et n'en a concédé que 5.

Racing Santander affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le club cantabre s'est imposé 2-1 contre Deportivo Alavés lors de sa dernière journée. La formation de José López a marqué 10 buts et en a encaissé 8 sur cette période, avec des résultats inégaux face à des adversaires de niveaux variés.

Face à face

FC BarceloneNulRacing Santander
5
0
0
Coupe du Roi
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
13Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La confrontation la plus récente entre les deux clubs remonte à janvier 2026, en Coupe du Roi : Barcelone s'était imposé 2-0 sur le terrain de Racing Santander. En remontant plus loin, les quatre autres rencontres répertoriées datent toutes de la saison 2010-2012 en LaLiga, et Barcelone les avait toutes remportées, sans jamais encaisser le moindre but. Le bilan global sur ces cinq matchs est donc de cinq victoires pour Barcelone, aucune pour Racing Santander.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
D
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
540176+112
V
V
D
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
D
D
V
V
N
5
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
V
D
V
N
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
531186+210
V
N
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
N
V
V
N
N
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
621397+27
D
V
N
D
D
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
N
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
V
D
V
D
N
13
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
15
GetafeGetafeGET
512236-35
N
N
D
V
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
17
FC ValenceFC ValenceVAL
6114210-84
V
D
D
D
D
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
N
N
D
N
D
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
N
N
20
ElcheElcheELC
6024816-82
D
N
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En LaLiga, le FC Barcelone occupe la première place du classement, tandis que Racing Santander pointe à la dixième position.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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